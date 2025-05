Jarige Frenkie de Jong en zijn vrouw Mikky Kiemeney delen groot nieuws: 'Beter dan een verjaardagstaart'

Frenkie de Jong wordt voor de tweede keer vader. De middenvelder van FC Barcelona en het Nederlands elftal maakte dat nieuws maandagavond samen met zijn vrouw Mikky Kiemeney bekend op Instagram.

'We zijn iets aan het maken wat nog beter is dan een verjaardagstaart', is de tekst van het koppel bij de post. De 57-voudig international viert maandag 12 mei zijn 28e verjaardag. Frenkie en Mikky delen er vier foto's bij, waarop al een beginnende buik bij Kiemeney te zien is. Ook de 2 jaar oude Miles, het eerste kind van het stel, schittert op de foto's.

Dit is de vrouw van Frenkie de Jong: oud-hockeyster en fotomodel Mikky Kiemeney voor tweede keer zwanger Mikky Kiemeney staat bekend als de vrouw van Frenkie de Jong, maar de 27-jarige Brabantse heeft zelf ook een succesvolle carrière opgebouwd. De voormalige hockeyster van HC Den Bosch woont samen met haar voetballende partner in Barcelona, waar ze zich ontplooit als ondernemer en influencer. Fans van het stel worden tegenwoordig regelmatig verwend met schattige babyfoto's van hun zoontje Miles en Kiemeney blijkt opnieuw zwanger. Dit is wat we weten over Kiemeney.

Jeugdliefde

De Jong en Kiemeney zijn al sinds 2014 samen. Ze leerden elkaar kennen toen ze op de middelbare school in Tilburg zaten. Het koppel verloofde zich in 2022. Kiemeney beviel in 2023 van Miles, het eerste kindje van het stel. De twee zijn inmiddels getrouwd, maar het is altijd onduidelijk gebleven wanneer die bruiloft precies heeft plaatsgevonden.

Het lijkt inmiddels traditie dat het koppel op de verjaardag van de voetballer groot nieuws deelt. De Jong en Kiemeney plaatsten vorig jaar op 12 mei namelijk plotseling trouwfoto's, waardoor duidelijk werd dat ze getrouwd zijn.

Bijzondere weken bij Barça

Frenkie kent bijzondere weken bij Barcelona. De Spaanse club werd in een zinderende halve finale uitgeschakeld door Inter in de Champions League, maar de ploeg van Hansi Flick stevent wel af op de titel in de eigen competitie. Frenkie en zijn ploeggenoten herstelden zich namelijk van de pijnlkijke uitschakeling en wonnen afgelopen weekend van grote concurrent Real Madrid: 4-3.

Bijzondere kritiek op Frenkie de Jong ondanks succes-seizoen met FC Barcelona: 'Daar doet hij vrij weinig in' Frenkie de Jong zal blij zijn na een geweldige overwinning op Real Madrid met zijn FC Barcelona. Het is een fijne opsteker na de pijnlijke uitschakeling in de Champions League. Hij stevent met Barça af op een kampioenschap in Spanje, maar kan op individueel vlak nog wel één grote stap zetten om de beste van de wereld te worden. "Als je nog meer impact wil hebben, kan hij dat nog beter doen."

Opvallende kritiek

In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine ging het over de Nederlandse middenvelder. Zo kreeg Robert Maaskant de vraag voorgelegd of hij Frenkie op dit moment de beste nummer 6 ter wereld vindt, maar de analist en trainer vindt van niet. "Daarvoor moet je toch wat meer prijzen in de kast hebben staan."

Daarnaast is Maaskant van mening dat de controleur meer betrokken mag zijn bij doelpunten en assists, ondanks dat hij zo laag op het veld staat. Toch is de trainer wel positief over De Jong: "Het past perfect bij Barcelona, want hij is de verbindende speler die je nodig hebt om dat balbezit te behouden."

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.