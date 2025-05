Bijzondere kritiek op Frenkie de Jong ondanks succes-seizoen met FC Barcelona: 'Daar doet hij vrij weinig in'

Frenkie de Jong zal blij zijn na een geweldige overwinning op Real Madrid met zijn FC Barcelona. Het is een fijne opsteker na de pijnlijke uitschakeling in de Champions League. Hij stevent met Barça af op een kampioenschap in Spanje, maar kan op individueel vlak nog wel één grote stap zetten om de beste van de wereld te worden. "Als je nog meer impact wil hebben, kan hij dat nog beter doen."

Het is een uitspraak van analist Robert Maaskant in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine. De stelling wordt opgeworpen of Frenkie de Jong de beste nummer 6 is op het moment in de wereld. Dat vindt hij niet. "Daarvoor moet je toch wat meer prijzen in de kast hebben staan", vindt Maaskant.

Speelstijl

Wel vindt Maaskant Frenkie perfect op zijn plek bij FC Barcelona. "Ik ben zelf van wat directer spel, maar als je het droomscenario hebt van altijd de bal hebben dan heb je Frenkie nodig. Hij is het ideaalplaatje daarin." Maar als je kijkt naar een bijdrage leveren aan de score, kan Frenkie daar nog in verbeteren.

"Scoren of uiteindelijk de beslissende assist geven, kan hij daar nog meer impact mee hebben. Ik snap het, hij staat laag op het veld maar hij kan daar belangrijker in zijn", is de mening van Maaskant. "Het past perfect bij Barcelona, want hij is de verbindende speler die je nodig hebt om dat balbezit te behouden."

Diego Simeone

Maaskant heeft een opvallende visie over De Jong. "Ik had hem zo graag eens wat jaartjes bij Diego Simeone gegund", doelend op een totaal andere speelstijl waar De Jong ogenschijnlijk wat harder van zou worden in zijn spel. Want op nummer 6 moet je ook de bal kunnen onderscheppen en verdedigend je steentje bijdragen.

En daar scheelt het soms aan, vindt De Jong zelf maar ook Maaskant. "Er gaat niet veel mis aan de bal. Maar tegen Inter in de Champions League krijg je wel zeven tegengoals in twee duels. Daar is hij dan ook schuldig aan."

Oranje

Frenkie heeft ongeveer dezelfde rol bij Barcelona als hij heeft bij Nederland, waar hij van groot belang is en vaker doorstapt. "Ik hoop dat ze bij Nederland nog meer de balans gaan vinden op het middenveld met het spel van Frenkie de Jong. Maar ook met spelers als Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders. Daar moet je mee gaan mixen en de balans gaan vinden."

In de zestiende aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine geeft de trainer van Helmond Sport zijn scherpe mening over de transferperikelen rondom David Hancko. Verder bespreekt Maaskant samen met presentator Rick Kraaijeveld de bijzondere Europa League-finale, spreekt hij uit of Ajax kampioen wordt tegen NEC of niet en krijgt hij enkele prikkelende stellingen en dilemma's voorgelegd.

