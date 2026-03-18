Nu het schaatsseizoen er echt helemaal opzit, kan er een blik geworpen worden op de Adelskalender. Dat is de bijna honderd jaar oude wereldranglijst in het schaatsen, die in 1928 door Noorwegen werd opgetuigd. Bij de vrouwen staat een Canadese al bijna 25 jaar onafgebroken bovenaan, maar komen de Nederlandsen dichterbij. Jordan Stolz verstevigde zijn positie ten opzichte van de 'vergeten' Patrick Roest.

De Adelskalender wordt elk seizoen bijgehouden onder de allroundschaatsers en wordt in de schaatswereld uiterst serieus genomen. Er staan dan ook alleen namen in die de klassieke vierkamp rijden. Bij de mannen zijn dat de 500, 1500, 5000 en 10.000 meter, bij de vrouwen de 500, 1500, 3000 en 5000 meter. De persoonlijke records van al die schaatsers worden bij elkaar opgeteld (in seconden) en gedeeld door het aantal 500 meters in een afstand. Daar komt een puntentotaal uit en degene met de minste punten (de snelste tijden op de vier afstanden) staat bovenaan.

Cindy Klassen

Bij de vrouwen is Cindy Klassen al sinds 21 december 2001 de nummer één met 154.560 punten. De Japanse Miho Takagi, die net gestopt is, is de nummer twee met ruim 0,4 punt achterstand op Klassen. Daarna volgt de eerste Nederlandse. Joy Beune is de nieuwe nummer 3 op de wereldranglijst van het allrounden met 155.230 punten. Daarmee haalde ze de al gestopte Irene Schouten in. Marijke Groenewoud klom door haar goede tijden dit seizoen van plek 10 naar 6 en heeft de gestopte Martina Sablikova nog maar net boven zich. Antoinette Rijpma-de Jong staat nog net in de top-tien.

Nieuwe stand Adelskalender vrouwen

Cindy Klassen: 154.560 punten Miho Takagi: 154.979 punten Joy Beune: 155.230 punten Irene Schouten: 155.553 punten Martina Sablikova: 155.831 punten Marijke Groenewoud: 155.833 punten Ragne Wiklund: 155.898 punten Francesca Lollobrigida: 156.133 punten Ivanie Blondin: 156.141 punten Antoinette Rijpma-de Jong: 156.280 punten Ireen Wüst: 156.436 punten

Schuingedrukte namen zijn gestopt en zullen dus geen verbetering meer meemaken. Van de actieve schaatssters wordt hun positie alleen beter als ze nieuwe persoonlijke records rijden die beter zijn dan die van de mensen boven zich. Beune is in de top-vijf de enige nog actieve schaatsster en kan dus alleen maar winnen voorlopig.

Jordan Stolz

De Amerikaan Jordan Stolz nam zo'n 123 dagen geleden de leiding in de Adelskalender bij de mannen over van Patrick Roest. De Nederlander staat ook na seizoen 2025/2026 nog altijd tweede in het klassement, maar kon de kleine achterstand op Stolz niet goedmaken door een horrorseizoen waarin hij geen schim van zichzelf was en nauwelijks in actie kwam. In de top-tien veranderde er bij de mannen verder wel heel veel.

Jongelingen bestormen de top

De jonge Tsjech Metodej Jilek steeg liefst 33 plekken van 37 naar vier. Sander Eitrem van zeven naar vijf, zijn Noorse landgenoot Peder Kongshaug van 16 naar zeven en de jonge Pool Vladimir Semirunny ging maar liefst 31 plekken omhoog en staat nu negende. Havard Bökko en Ted-Jan Bloemen vielen uit de top-tien, waar nog wel steeds namen als Shani Davis, Sven Kramer en Chad Hedrick in staan.

Nieuwe stand Adelskalender mannen

Jordan Stolz: 143.897 punten Patrick Roest: 143.984 punten Shani Davis: 144.806 punten Metodej Jilek: 144.925 punten Sander Eitrem: 144.954 punten Sven Kramer: 144.959 punten Peder Kongshaug: 145.256 punten Chad Hedrick: 145.289 punten Vladimir Semirunny: 145.343 punten Sverre Lunde Pedersen: 145.541 punten

Marcel Bosker doet goede zaken

In de top-tien bij de mannen dus maar één actieve Nederlander, maar daaronder deed Marcel Bosker afgelopen seizoen wel goede zaken. Hij staat nu officieel in de top-twintig en steeg van 26 naar 18. Chris Huizinga zakte drie plekken en staat op de laatste positie in de top-twintig.