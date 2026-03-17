In het shorttrack zijn er allerlei kruisverbanden te vinden. Zo heeft Jens van 't Wout een relatie met collega Zoë Deltrap, terwijl broer Melle de liefde deelt met Selma Poutsma. Daardoor kent de ploeg elkaar door en door. Wel valt het Jens op dat zijn schoonzus anders is dan de anderen.

Voor Selma Poutsma was het WK shorttrack in Montréal haar allerbeste toernooi ooit op de indiviudele afstanden. De 26-jarige schaatster pakte voor het eerst ooit zilver op de 500 meter, achter teamgenoot Xandra Velzeboer. Vooral met de extreem snelle start van Poutsma, waar ze de beste ter wereld in is, maakte ze het verschil.

Mysterieuze blessure

Toch is Poutsma wel wat anders dan de rest van de Nederlandse shorttrackploeg, zo ziet ook zwager Jens van 't Wout. "Selma is iemand die iets meer ingetogen en introvert is. Ze deelt niet zo snel nieuws", zo licht hij daarover toe in de NOS Schaatspodcast. "Ik heb het veel met Melle over hun blessures gehad. Ik denk dat Selma heel knap is teruggekomen van die blessure." Poutsma kampte een jaar lang met een mysterieuze beenblessure, maar liet daar nooit te veel over los. Ze wilde het vooral niet als excuus gebruiken.

"Die blessure heeft haar meer in de weg gezeten dan ze heeft laten merken", vervolgt de meervoudig olympisch kampioen over de vriendin van zijn broer. "Ze wil niemand er mee lastig vallen, dus ik weet niet precies hoe het zit. Maar het is wel heel knap dat ze hier nog zo hard kan schaatsen na haar laatste jaar."

'Uniek persoon'

Verder gaat het in de podcast over het feit dat Poutsma wellicht iets meer geniet van de sport en minder belang hecht aan overwinningen. "Ik denk dat als je Selma leert kennen, dat het een heel uniek persoon is", meent Van 't Wout. "Ik denk wel dat ze de lust om te winnen heeft, maar op een andere manier. Ze is compleet anders dan Xandra (Velzeboer, red.)."

'Paniek'

"Selma wil graag winnen, alleen het enige verschil tussen haar en Xandra is dat Xandra alle rust en vertrouwen heeft. Selma wordt overwonnen door paniek als ze aan het racen is", aldus de 24-jarige Van 't Wout. "Dus als Selma iets meer rust krijgt in haar schaatsen... Ze is zo snel weg, maar toch is ze gelijk bezig met wie achter haar zit. Terwijl er in de eerste twee rondes niemand achter haar zit. Dat is het verschil met Xandra, die rust uitstraalt, en Selma die meer paniek heeft."