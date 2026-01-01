Voetbalclub Metz heeft met enorme droefenis bekend gemaakt dat Tahiris Dos Santos, een jeugdspeler van de Franse club zwaargewond is geraakt bij de brand die uitbrak in Crans-Montana (Zwitserland) in de nieuwjaarsnacht.

De 19-jarige speler van FC Metz is met ernstige brandwonden per vliegtuig overgebracht naar Duitsland, waar hij momenteel wordt behandeld. 'Het bestuur, de spelers, de trainers en de staf van de club zijn diep geschokt door dit nieuws en betuigen hun oprechte medeleven aan Tahirys in deze moeilijke tijd, waarin hij vecht tegen zijn verwondingen', staat te lezen in een officiële verklaring.

Overplaatsing naar Frans ziekenhuis

De club wil ook zijn familie volledig ondersteunen en werkt, in samenwerking met de medische autoriteiten, aan de overplaatsing van Tahiris naar het Mercy-ziekenhuis, dicht bij zijn huis. Nieuwe informatie over de gezondheidstoestand van Tahiris wordt alleen vrijgegeven bij significante veranderingen. Tot die tijd vraagt FC Metz iedereen de privacy van Tahiris en zijn familie te respecteren.

Vooral jongeren

Volgens de laatste informatie zijn minstens 40 mensen omgekomen en 115 gewond geraakt bij de explosie en brand die uitbraken tijdens de nieuwjaarsviering in bar "Constellation" in het luxe skigebied Crans Montana in Zwitserland. Zwitserse media melden dat de slachtoffers van de explosie voornamelijk jongeren zijn.

Volop onderzoek

De identificatie van de doden is nog bezig. Volgens de autoriteiten zal dat tijd kosten en kan het ook dagen duren voordat de lichamen kunnen worden overgedragen aan de nabestaanden. Volgens de Zwitserse president Guy Parmelin zijn onder de slachtoffers veel jongeren. Onder de slachtoffers zijn ook mensen uit het buitenland. De autoriteiten willen nog niet uitweiden over de nationaliteiten, maar Italië heeft bekendgemaakt dat er zeker zestien Italianen vermist zijn

'Een van de ergste tragedie'

De oorzaak van de brand is nog onbekend. De autoriteiten doen onderzoek en hebben gesproken met getuigen en video's van de brand bekeken. Het zou erop lijken dat het plafond in brand is gevlogen en dat daarna een explosie is ontstaan. De Zwitserse president Guy Parmelin sprak tijdens de persconferentie over van 'een van de ergste tragedies' die Zwitserland ooit heeft meegemaakt. Hij kondigde aan dat de vlaggen op overheidsgebouwen in Bern de komende vijf dagen halfstok zullen hangen.

