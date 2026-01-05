Vandaag Inside beleeft een winterslaapje en keert op maandag 19 januari 2026 terug op de buis. Alhoewel, winterslaap? Johan Derksen en Wilfred Genee, samen met Renè van der Gijp de vaste gezichten van VI, sorteren al voor op een nieuwe rel.

Van Derksen is bekend dat hij een specifieke muzieksmaak heeft. Zelf noemt hij het 'Muziek voor volwassenen', zoals een radioshow heet die hij presenteert. De genres die hij het meest waardeert zijn blues en folk.

Genee is juist fan van Nederlandstalige feestmuziek. Carnavalskrakers vindt Genee heerlijk. Zelf zingt en maakt hij ze ook, zoals het nummer Koekoek. Al meerdere keren lagen Derksen en Genee vanwege die verschillen qua smaak met elkaar overhoop in Vandaag Inside.

Nederlands Kampioenschap Karaoke

Genee presenteerde in het weekend het Nederlands Kampioenschap Karaoke. Daarna was Genee zo onder de indruk van de winnaar Bram van de Ven, dat hij die wil laten optreden in Vandaag Inside. Dat liet hij weten tegenover Shownieuws.

Bart Ettekoven van dat programma belde vervolgens met Derksen om te peilen of hij dat optreden ziet zitten. "Daar gaat Wilfred überhaupt niet over en ik trouwens ook niet", zo vat Ettekoven de reactie van Derksen samen. "Dus Wilfred kan dat wel roepen, maar John de Mol heeft volgens Johan liever geen muziek in VI."

Weglopen

Etekoven kreeg van De Snor ook te horen dat Derksen in opstand komt als de karaokezanger toch acte de présence geeft in Vandaag Inside. "Johan heeft beloofd weg te lopen, dat doet hij sowieso", zegt Ettekoven. "Wilfred heeft ook ooit een keer gezongen, toen is hij ook opgestaan en weggelopen. Hij zegt: Als die winnaar komt optreden bij ons, doe ik hetzelfde en ben ik even pleite."

Het weglopen van Derksen is een running gag in de show. In mei 2025 verliet hij de tafel in de slotfase van de laatste aflevering voor de zomerstop. Dat was toen Genee een nieuwe single ten gehore bracht. "Nee, helemaal geen probleem", zei Derksen. Terwijl hij aan zijn jasje frunnikte stond hij op en zei hij: "Ik wens je hartstikke veel succes. Met jouw liedje", waarbij hij nog wel de hand schudde van Genee.