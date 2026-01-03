Ex-topschaatser Ben van der Burg (57) stort zich na zijn topsportloopbaan op de wereld van technologie en automatisering. Maar de nummer 2 van het WK allround 1990 volgt ook het schaatsen op de voet.

Een tijdje volde Van der Burg de schaatswereld wat minder intensief. Als hij bijvoorbeeld aanschoof bij Vandaag Inside, was het om te praten over technologische ontwikkelingen en slechts sporadisch over langebaanschaatsen.

Maar nooit liet hij de sport helemaal links liggen. Zo maakte hij eerder dit decennium nog een reeks podcasts met oud-topschaatser Bart Veldkamp en rondom de vorige Winterspelen blikte hij voor Sportnieuws.nl terug op het toernooi in Beijing. Opvallend genoeg wees hij toen Ireen Wüst aan als 'de klootzak van Beijing'.

Ongelofelijk verschil

Tegenover De Telegraaf zegt hij dat hij tegenwoordig alles volgt op schaatstebied. "Ik zit ook op de tribune", zegt hij.

"Er zijn zoveel veranderingen. De snelste tijd op de 500 meter bij de mannen is 33,6, ik reed in 1990 38,4. Ongelofelijk wat een verschil. Niet normaal. Door innovatie van materiaal, trainingstechnieken, eten. Ik geniet er ontzettend van. En niet alleen van nummer 1 tegen 2, maar ook van nummer 11 tegen 12."

Jutta Leerdam

Heb je het over Nederlandse schaatsers, dan gaat het al snel over Jutta Leerdam. Zij is de grote blikvanger door haar successen en haar 5 miljoen volgers op Instagram plus verloving met internationale superster Jake Paul.

Van der Burg zegt: "Ik vind het heerlijk dat de sport zo’n ster als Jutta Leerdam heeft. Daardoor krijgt het schaatsen, wat toch een klein circuit is, wereldwijd aandacht. Dan wordt er geklaagd: gaat alle aandacht naar haar. Nou en? Wat maakt dat uit? Het mag nog extremer en bizarder. Zij is geweldig."

RTL Tonight

Inmiddels duikt hij niet meer op in Vandaag Inside. Hij koos voor een rol bij RTL Tonight, dat qua kijkcijfers sinds de lancering vorig jaar maar niet op gang wil komen. Het is een pikante overstap, want in Vandaag Inside wordt regelmatig de concurrent van RTL op de hak genomen.

"Ik heb nu minder lol dan bij Vandaag Inside. RTL Tonight is serieuzer. Maar lachen is niet altijd het criterium. En ik houd van experimenteren, wat nieuws proberen. Bovendien: ik hoef niet zo beroemd te zijn als Johan [Derksen] of Wilfred [Genee]. Ik vind het prettig om over tech te praten. Of er nu tien, tien miljoen of honderd miljoen mensen kijken, maakt mij niet uit."

