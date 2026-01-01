Johan Derksen ligt onder vuur. Een journalist die in het verleden met hem samenwerkte heeft hard uitgehaald naar het Vandaag Inside-gezicht. Er werd zelfs een mail gedeeld vanuit de oud-voetballer, waarin zijn 'lachwekkende leugens' zouden worden bewezen. "Al die tijd heb ik uit loyaliteit mijn mond gehouden."

Journalist Antoinnette Scheulderman heeft via Instagram een uitgebreid berecht gedeeld. "Voor de ongelooflijk sneue, achterbakse pestkop Johan Derksen, die zelfs als 'ie niet met zijn mediageile kop op tv is zijn leugenachtige meninkjes dan maar via een podcast met een paar duizend luisteraars de ether in gaat slingeren", begint ze fel.

De twee werkten in het verleden samen bij Voetbal International en aan de biografie van Derksen. "Je kon er niet tegen dat ik je voor jouw biografie kritische vragen stelde (over seksisme, homofobie, racisme), de man die altijd roeptoetert dat ‘iedereen alles over me mag zeggen’, en begon sindsdien een hetze."

'Je liegt al 20 jaar'

"Al die tijd heb ik uit loyaliteit omdat we samen een boek maakten mijn mond gehouden", vervolgt ze. Maar nu blijkt de maat vol. Daarom deelt ze een mail van Derksen waaruit blijkt dat hij juist altijd heeft gewild dat Scheulderman zou aanschuiven bij VI. "Je liegt dus dat ik al 20 jaar loop te leuren voor een tv-programmaatje."

"En never nooit zou ik over mezelf zeggen dat ik de beste interviewer van Nederland ben", zoals de bromsnor zou beweren. "Iedereen die mij kent weet dat dat weer een lachwekkende leugen van jou is. Hou alsjeblieft op met je sneue campagne, jij zielige grootste pestkop van het schoolplein."

Michel van Egmond

Naast de mailwisselingen deelde Scheulderman ook een fragment uit de podcast KieftJansenEgmondGijp. Daarin spreekt haar man, Michel van Egmond, met onder andere VI-gezicht René van der Gijp over de houding van Derksen richting de interviewer. "Johan doet altijd heel lelijk tegen mijn vrouw in de openbaarheid. In haar gezicht doet hij altijd heel aardig", zei Van Egmond.

Felle reacties

Er zijn veel mensen die het in de reacties opnemen voor Scheulderman, ook vanuit de sportwereld. Zo reageert oud-hockeyster Fatima Moreira de Melo: "Laat m lekker in t kaarsvet zakken! Love u topper." Presentatrice Eva Jinek reageert met hartjes.