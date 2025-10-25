Oud-voetballer Johan Derksen heeft bij Vandaag Inside gereageerd op een opvallende uitnodiging. VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgoz zou namelijk wel met hem op date willen gaan. Dat belooft een 'wilde avond' te worden.

Na afloop van Het Debat van Nederland op SBS6 werd de politica gevraagd naar haar band met Derksen, die een afspraakje met Yesilgoz wel zit zitten. "Dat vind ik echt leuk. We hebben een date."

Vervolgens wordt haar gevraagd wat ze dan gaan doen op een eerste date. "Hij vraagt mij toch uit? Ik neem aan dat hij mij dan mee uit eten neemt. Hij trakteert. En daarna misschien naar een filmpje ofzo?"

De sfeer van het interview slaat een beetje om als er wordt benadrukt dat de afspraakjes van Derksen vaak wel wild zijn. "Wat gebeurt er dan?", vraagt Yesilgoz zich af. "Ik krijg hier spijt van hè, van dit gesprek." Ze kapt het dan ook snel af.

'Gespierde Ajacied'

Ze zat wel in de buurt met haar voorspelling van de eerste date met de bromsnor. Die reageert in Vandaag Inside dat hij een vrouw dan meeneemt naar 'een filmpje en een hotelletje'. Hij maakt zich alleen een beetje zorgen voor de man van de VVD'er, René Zigerius. "Ik ben bang dat die gespierde Ajacied er dan bij is."

De partijleider is groot Ajax-fan net als haar man. Die zit ook in de bestuursraad van de Amsterdamse club.

Over het debat, dat werd geleid door VI-presentator Wilfred Genee, was Yesilgoz ook tevreden. "Het ging volgens mij beter dan twee jaar geleden. Toen schreeuwden we nonstop door elkaar. En nu nog maar een klein beetje."