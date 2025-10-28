Bij Vandaag Inside is een klein beetje frictie nooit ver weg en dat was ook in de uitzending van dinsdagavond het geval. Daar ging het uiteraard over de verkiezingen van morgen en dat leidde tot wat irritatie bij Johan Derksen na een opmerking van Wilfred Genee.

Dat het onderwerp ter sprake komt, is niet zo vreemd. De voorbije weken verscheen de een na de andere politicus aan tafel. Onder meer Rob Jetten, Frans Timmermans, Geert Wilders, Henri Bontenbal en Dilan Yesilgoz waren te zien bij de show van Derksen, Genee en Van der Gijp.

Met de naderende ontknoping ging het trio met tafelgast Jort Kelder in gesprek over de politiek. Derksen maakt geen geheim van zijn stem: hij gaat weer voor de VVD, nadat hij de voorbije jaren voor andere partijen koos. "Hoeveel verkiezingen heeft het geduurd om je terug bij de VVD te krijgen?', vraagt Kelder lachend.

Irritatie bij Johan Derksen

Daar wil Derksen antwoord op geven, maar als Genee de partijen opsomt waar De Snor op stemde, oogt Derksen wat geïrriteerd. "Je wil leuk doen, maar ik wil uitleggen hoe het zit. Dat heb jij liever niet."

Politieke voorkeuren

Uiteindelijk somt de ex-hoofdredacteur van Voetbal International op dat hij nu niets meer van Forum voor Democratie moet hebben: "Ik had er dezelfde avond dat hij won al spijt van. De BBB, wat heel Nederland deed, dat was een proteststem. Nu (twee jaar geleden) had ik het volste vertrouwen in Pieter Omtzigt (NSC). En dat is een puinhoop geworden."

Kelder vat de politieke voorkeuren van Derksen pakkend samen. "De ultieme zwevende kiezer." En Kelder zelf? "Ik twijfel tussen D66 en VVD, ik ben een liberaal. Maar ik ga dat hier niet bekendmaken." Genee is er ook nog niet over uit. "Ik zat tussen VVD en CDA", zo is hij eerlijk. Van der Gijp doet er het zwijgen toe, maar gaf eerder al aan een voorkeur voor de VVD te hebben.

Vaker frictie tijdens Vandaag Inside

Van der Gijp, Genee en Derksen maken al jarenlang het programma, maar zijn daarbuiten niet bepaald vrienden. Het leverde de voorbije jaren geregeld ruzie op, zo liep Derksen ruim een jaar geleden boos weg vanwege Genee en kregen De Snor en Van der Gijp ook openlijk ruzie tijdens de uitzending.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp vertelde Van der Gijp dat de relatie tussen de drie verder is bekoeld. Voorafgaand aan de uitzending wisselen ze geen woord met elkaar, totdat ze aan de talkshowtafel gaan zitten.