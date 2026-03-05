Johan Derksen verscheen woensdagavond tijdens de uitzending van Vandaag Inside met een NEC-shirt aan tafel, maar de club uit Nijmegen hoeft tijdens de bekerfinale niet op zijn komst te rekenen. Derksen is namelijk niet van plan ooit nog een voetbalwedstrijd te bezoeken. Volgens zijn collega Wilfred Genee zit daar een opmerkelijke reden achter.

Derksen verscheen woensdagavond na de reclame in de uitzending van Vandaag Inside met een NEC-shirt aan tafel. Het exemplaar had de televisie-presentator en voormalig prof eerder tijdens de uitzending cadeau gehad van Wilco van Schaik, de algemeen directeur van bekerfinalist NEC, die aan de bar zat tijdens de uitzending.

Van Schaik nodigde Derksen ook gelijk uit om een bezoek te brengen aan de bekerfinale, maar de snor was niet direct enthousiast na de uitnodiging. "Ik zit vijf dagen per week hier bij Vandaag Inside, dus dat wordt moeilijk. Ik woon ook helemaal in Drenthe..." gaf hij als reden, maar daags later geeft hij toe dat er toch een andere reden achter zijn matige enthousiasme schuilgaat.

"Ik vind het best leuk om daarnaartoe te gaan, maar ik had me eigenlijk voorgenomen om nooit meer naar voetbal te gaan", zegt Derksen tijdens de uitzending van donderdagavond, nadat zijn collega's Wilfred Genee en René van der Gijp meerdere malen hebben aangedrongen bij Derksen dat hij als bezoeker bij het duel aanwezig zou moeten zijn.

"Jawel Johan, als je supporter van NEC bent, dan moet je naar de bekerfinale", reageert Van der Gijp vervolgens resoluut. Genee denkt te weten waarom Derksen liever geen voetbalwedstrijden meer bezoekt: "Dat kwam een beetje omdat het heel vaak in stadions zo was dat ze riepen: 'Johan, Johan, je vrouw dat is een...' Toch?" Van der Gijp beaamt dat. "Ja: 'Je moeder is een ...' riepen ze dan. En dan zei ik altijd tegen hem: 'Als het zo vaak geroepen wordt, dan zit er misschien wel een kern van waarheid in'", lacht Van der Gijp.