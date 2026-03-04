Johan Derksen werd woensdagavond meteen aan zijn woorden herinnerd die hij 24 uur eerder had gesproken. Het gezicht van Vandaag Inside jubelde dinsdagavond volop mee met het bereiken van de bekerfinale door voetbalclub NEC, de favoriet van Derksen. Hij beloofde toen woensdag in een NEC-shirt aan tafel te zitten, maar deed dat niet. Gelukkig had het programma iemand geregeld die Derksen wel kon helpen.

Wilco van Schaik, de algemeen directeur van bekerfinalist NEC, werd uitgenodigd aan de bar bij Vandaag Inside om over het succes van de Nijmeegse club te praten. Hij had ook nog eens het wedstrijdshirt van Philippe Sandler bij zich, waarin hij voetbalde toen hij PSV in de halve finale uitschakelde met zijn ploeg. Van Schaik kwam het overhandigen en herinnerde Derksen aan zijn woorden van dinsdag. "Deze ging je vandaag aandoen, toch?"

'Na de break'

Schoorvoetend mompelde Derksen in de commotie dat hij 'na de break' het shirt wel aan zou trekken. Dus was het voor de honderdduizenden kijkers thuis wachten geblazen tot het vaste reclameblok na zo'n drie kwartier uitzending. Wat bleek: hij kwam zijn belofte na en verscheen na de reclame in een NEC-shirt aan tafel. Het gebeurt zelden dat Derksen zijn nette kleding inruilt voor zoiets 'geks'. "Ik heb thuis een hele stapel NEC-shirts liggen", zei hij.

Derksen naar de bekerfinale?

Van Schaik nodigde Derksen meteen uit voor de bekerfinale, maar hij mopperde nog een beetje. "Ik zit vijf dagen per week hier bij Vandaag Inside, dus dat wordt moeilijk. Ik woon ook helemaal in Drenthe..." Maar daar haakte de directeur slim op in. NEC wordt sinds kort gesponsord door een tankstation en dus durfde Van Schaik wel te beloven dat het ritje van Derksen naar De Kuip geregeld kan worden. "Marcel Boekhoorn (de geldschieter, red.) hoopt dat Johan bij hem in de box komt zitten."

NEC - AZ in de bekerfinale

NEC bereikte na een voetbalfeest de zesde finale van de Eurojackpot KNVB Beker in de clubhistorie door PSV uit te schakelen in de halve finale. In Nijmegen stond het in de rust 2-2 en maakte NEC van de tweede helft een waar volksfeest in Nijmegen. Volgens Van Schaik werd het 02.30 uur 's nachts totdat hij het feestgedruis achter zich kon laten en kon slapen. "Viel mee." In de finale op 19 april treft NEC in De Kuipa AZ. De Alkmaarders wonnen een zakelijk potje van Telstar: 2-1.