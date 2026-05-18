PSV’er Joey Veerman verraste zondag vriend en vijand met zijn harde woorden richting bondscoach Ronald Koeman. De 27-jarige middenvelder gaf aan 'klaar te zijn' met Koeman, nadat hij niet werd opgenomen in de voorselectie van Oranje voor het WK. Ex-internationals Berry van Aerle en Kevin Hofland kunnen zich goed vinden in de frustratie van Veerman. "Ik zou er precies hetzelfde instaan", vertelt Hofland aan Sportnieuws.nl.

De afgelopen maanden lijken beide kampen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Koeman blijft benadrukken dat 'Veerman een ander karakter heeft', waardoor geruchten ontstonden over een mogelijk incident tijdens het EK 2024. Veerman maakte zondagmiddag korte metten met die verhalen. "Ik heb niets verkeerd gedaan en ben er daarna twee jaar niet bij geweest", zei de Volendammer tegenover ESPN.

Pijnlijke situatie

De situatie tussen Koeman en Veerman doet Hofland zichtbaar pijn. "Het is wel een héél pijnlijke situatie...", begint de oud-international. "Joey heeft een geweldige ontwikkeling doorgemaakt en speelt al twee jaar op een uitzonderlijk niveau. Dan verwacht je dat hij gewoon bij de selectie zit. Op basis van zijn prestaties is hij absoluut een kandidaat voor een WK-ticket. Daarom vind ik het bijzonder dat hij ontbreekt. Zeker nu Jerdy Schouten én Xavi Simons door blessures ontbreken."

Ook Berry van Aerle begrijpt weinig van de keuze van Koeman. "Veerman hoort niet bij de beste 55 spelers van Nederland? Nou, schiet mij maar lek", reageert het PSV-icoon stellig. "Hij is één van de beste spelers van Nederland en heeft kwaliteiten die anderen niet hebben. Voor mij blijft het écht een raadsel. Natuurlijk is Joey altijd zichzelf, maar ik geloof niet dat hij het slechtste karakter heeft van al die spelers in de voorlopige selectie..."

'Er móét iets gebeurd zijn'

Van Aerle kent Veerman inmiddels goed vanuit zijn rol als scout bij PSV. "Ik spreek Joey regelmatig, maar ik heb hem hier uiteraard nooit over gesproken. Voor mijn gevoel móét er iets gebeurd zijn of Ronald kan niet met Joey. Natuurlijk is Joey niet op zijn mond gevallen en gaat hij géén discussie uit de weg, maar dat had Ronald als speler ook. Je moet uiteindelijk ook verschillende karakters in je selectie hebben, anders word je nooit wereldkampioen."

Hofland trekt vervolgens de vergelijking met oud-internationals Clarence Seedorf en Edgar Davids. "Vroeger noemden ze dat enfant terribles. Seedorf en Davids werden ook héél vaak neergezet als lastige jongens, maar dat heb ik nóóit ervaren. Ik heb het van dichtbij meegemaakt en vond het altijd prettige persoonlijkheden. En als trainer kon ik het ook altijd waarderen dat spelers zeggen waar het op staat. Uiteindelijk is dat ook de verantwoordelijkheid van een trainer om dat te managen. Je gaat dan om tafel en lost het samen op."

'Meegemaakt bij Van Basten'

Volgens Hofland draait alles om goede communicatie. "Het is natuurlijk lastig om nu te zeggen hoe de communicatie tussen hun twee is, maar op basis van wat ik zie lijkt dat niet optimaal", vervolgt de oud-speler van onder meer Feyenoord en PSV. Daarbij haalt hij een eigen ervaring met Marco van Basten aan. "Toen had Van Basten mijn voicemail ingesproken om te zeggen dat ik er niet bij zou zitten. En als ik vragen zou hebben, dan moest ik hem maar bellen."

Dat schoot bij Hofland destijds in het verkeerde keelgat. "Ik zou dan altijd proberen om later nog eens terug te bellen. Ik belde hem natuurlijk niet op. Ik zou er dus hetzelfde instaan als Joey Veerman. Je hoeft als trainer niet alles uit te leggen, maar het is wel belangrijk om goed te communiceren richting je jongens. Uiteindelijk is het aan de spelers om het er eens of oneens mee te zijn, maar dan heb je het in ieder geval uitgelegd. Dat is de keuze die Koeman maakt en dat zou Veerman ook accepteren, liet hij weten in dat interview", besluit Hofland.

