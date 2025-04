Johan Derksen deelt bizar verhaal over bedreiging door 'een paashaas en een clown'

Johan Derksen werkt al tientallen jaren in de journalistiek en is veelvuldig te zien op televisie. Dat maakt 'De Snor' lang niet altijd populair. Het resulteerde een aantal jaar geleden in een tamelijk bizarre bedreiging.

De voormalig hoofdredacteur van Voetbal International komt al jaren niet meer in voetbalstadions, maar toen hij dat nog wel deed gebeurde er ooit wat opmerkelijks. Daar was niet alleen Derksen, maar ook René van der Gijp getuige van.

Bedreiging door paashaas en clown

"Ik ben een keer achterna gezeten bij RKC op het parkeerterrein", vertelt Derksen. En niet door zomaar een paar mensen. "Door een paashaas en een clown."

Dat vergt natuurlijk wat uitleg. Hij was daar met onder meer Huub Stevens om naar de wedstrijd te kijken, maar dat kreeg nog een staartje. "Ik had een lijfwacht uit Sneek, Rudy. Die zegt 'zal ik meelopen?'. Toen zei ik: 'Hoef niet joh, hier in Waalwijk is alleen meneer pastoor nog wakker.'

Achteraf zal Derksen er spijt van hebben gehad, want hij kon even later wel een beveiliger gebruiken. "Ik loop over het parkeerterrein en twee van die gekken stonden me op te wachten. Dus ik rennen en dat ding (autoraam) naar beneden. Toen gingen ze op de motorkap... Heel vervelend ook."

Derksen zou Derksen niet zijn als hij de anekdote afsluit met een dolletje. "Dus ik ben (door het incident) niet zo paashaaserig meer."

Aangifte doen?

Overigens werd de anekdote jaren geleden al eens door Van der Gijp verteld. Hij opperde na het incident op om aangifte te doen, maar onthulde toen een passende reactie van Derksen. "Hij zei: ik kan toch moeilijk op het bureau in Waalwijk aankomen en zeggen dat ik door twee clowns achterna ben gezeten?"