Johan Derksen wakkert vuurtje rond Sylvie Meis opnieuw aan: 'Waar bemoeit ze zich mee?'

Johan Derksen heeft bij Vandaag Inside opnieuw uitgehaald naar Sylvie Meis. Derksen zou volgens de 47-jarige tv-persoonlijkheid en ex-voetbalvrouw van de buis moeten, vertelde ze in een uitgebreid interview. Daar was Derksen niet van gediend.

De mannen van Vandaag Inside staan niet bekend hun mening onder stoelen of banken te stoppen. De 76-jarige Derksen kon moeilijk naar het interview met Meis kijken. "De pretentie van dat huppelkutje, waar bemoeit ze zich eigenlijk mee?", vroeg hij zich af.

Sylvie Meis krijgt 'intens gemene reacties' na openhartig interview: 'Ik ben echt geschrokken' Sylvie Meis heeft enorm veel haatreacties ontvangen na een openhartig interview op YouTube. Daarin sprak ze onder andere over haar band met haar ex, oud-voetballer Rafael van der Vaart en zijn nieuwe vriendin Estavana Polman. "Respect hebben is volgens mij niet zo moeilijk."

'Sugar daddy' Derksen

Presentator Wilfred Genee nam het vervolgens voor haar op, maar Derksen bleef doorstomen. "Ja het is een heel lief meisje, maar ze heeft nu alle miljonairs van haar leeftijd langzamerhand afgelebberd. Dat is niks geworden." Derksen heeft zelfs een voorstel: "Dus ik wacht als sugar daddy rustig af totdat ze een keer aanbelt. Ze komt nu in het gescheiden mannen circuit. Het wordt allemaal niet aantrekkelijker."

Johan Derksen gaat op hilarische wijze de fout in bij Vandaag Inside door afwezigheid René van der Gijp Johan Derksen heeft de studio van Vandaag Inside hard laten lachen met een opmerkelijke vergissing. Hij kon tijdens de uitzending donderdagavond niet op de namen van zijn tafelgasten komen, bij afwezigheid van René van der Gijp.

'Oude witte mannen'

Meis, die jarenlang getrouwd was met ex-voetballer Rafael van der Vaart, snapt niet waarom de Vandaag Inside nog altijd op televisie te zien is. "Oude witte mannen die waarschijnlijk gefrustreerd zijn. Heel erg gefrustreerd zijn", vertelt ze bij YouTube-serie Open Kaart. "Wat wel verbazingwekkend is, is dat in een cultuur waar iedereen gecanceld wordt dat soort mannen alsnog een platform krijgen. En daar moeten zenders maar eens over nadenken. En vooral ook diegene die die zender heeft. Toch, John (de Mol, red.)?"

Nadat de mannen uitgelachen waren, moest René van der Gijp ook nog zijn mening kwijt. "Ik heb vijf minuten zitten kijken en dacht maar één ding: dit is de ondragelijke leegte van het bestaan. Vreselijk zeg."

Emotionele Sylvie Meis heeft grote zwakte: 'Dat hebben Rafael van der Vaart en ik wel gemeen' Model en presentatrice Sylvie Meis staat sterk in haar schoenen. Toch heeft ze een zwakke plek en die deelt ze met haar ex-man Rafael van der Vaart. 'Laatst hoorde ik hem erover praten en moest ik gelijk huilen.'

Gemene reacties

Na het interview met presentator Robbert Rodenburg kreeg Meis bakken met haat over haar heen. "Ik ben echt geschrokken van de hoeveelheid haat die er op het Open Kaart-gesprek met Sylvie Meis komt", schrijft Rodenburg. "Er zijn zulke heftige en intens gemene reacties dat ik ze verwijder. Ik vind dat iedereen recht heeft op een eigen mening, maar houd het respectvol."

Sylvie Meis over moeilijke momenten met zoon Damián van der Vaart: 'Dan ben ik een beetje verdrietig' Sylvie Meis, de ex van oud-voetballer Rafael van der Vaart, heeft het weekend doorgebracht met hun zoon Damián, die zelf ook voetballer is. Op Instagram doet het model en presentatrice een boekje open over hun innige band. "Ik ben dan een beetje verdrietig."