Johan Derksen heeft keihard uitgehaald naar Dick Advocaat en de soap die ontstond over diens terugkeer als bondscoach van WK-debutant Curaçao. Bij Vandaag Inside liet Derksen maar weinig heel van de 78-jarige toptrainer, die vorige week Fred Rutten verving toen die was opgestapt wegens onrust. "Advocaat heeft Rutten ernstig beschadigd."

De zaak moest Derksen duidelijk van het hart tijdens de uitzending van het populaire praatprogramma dinsdag. Nota bene op Curaçao haalde het uitgesproken gezicht van de talkshow flink uit. "Wij hebben journalistiek grote fouten gemaakt door hem te steunen zonder argumenten te hebben, alleen maar omdat we hem leuk vinden. Dat is fout geweest, maar nu was er een persconferentie en natuurlijk wordt daar dan naar gevraagd bij hem. Dan wil hij het van zich af laten glijden door te zeggen dat hij niet meer terugkijkt en alleen nog maar vooruit."

'Hij heeft Fred Rutten ernstig beschadigd'

Maar daar komt Advocaat bij Derksen niet mee weg. "Hij heeft met zijn Heintje Davids-gedrag (vernoemd naar een zangeres die telkens terugkwam na haar afscheid, red.) Fred Rutten ernstig beschadigd. Hij heeft dat team twee keer in de steek gelaten en de urgentie werd steeds gelegd op treurige familieomstandigheden. Ik heb uit welingelichte bronnen vernomen dat het erg meeviel. Het had meer met heimwee te maken."

Als Advocaat dan volgens Derksen 'weer tot bedaren is gekomen', wil hij toch weer mee met Curaçao naar het WK. "Dan gaat hij thuis mensen zitten bewerken en slaat de publieke opinie om. Hij wil er dan geen tekst en uitleg over geven, maar ik vind dat hij zich schandalig heeft gedragen en de enige die zich correct heeft gedragen, is Kees Jansma (de perschef die na Rutten ook opstapte, red.). Als je zo met mensen omgaat, moet je er niks mee te maken willen hebben."

Wilfred Genee beargumenteert nog dat de voorzitter van de voetbalbond ook eerder in had kunnen grijpen door achter Rutten te gaan en blijven staan. Hoewel Derksen het daar mee eens is, geeft hij Advocaat nogmaals van onderuit de pan. "Dick is de man die verantwoordelijk is. Hij is twee keer gevlucht en Fred heeft het overgenomen. Daar moet je je dan bij neerleggen. Dan moet je niet meer rommelen achter de schermen. Dit valt me heel erg tegen van Dick Advocaat."

'Ik zit me ontzettend op te winden'

Volgens Derksen had Advocaat nooit moeten laten horen achter de schermen dat hij weer terug wilde. "Dat is heel onbeschaafd tegen Fred Rutten. Die is nu heel erg beschadigd en ten onrechte. Zo ga je niet met mensen om. Ik zit me ontzettend op te winden. Ik kan nu niet meer leuk naar Dick Advocaat op het WK kijken. En die klootzakken van journalisten namen ook nog eens genoeg met dat hij er niet over wilde praten."

