De gang van zaken rond WK-ganger Curaçao, bondscoach Dick Advocaat en de vertrokken Fred Rutten deed dinsdagavond flink stof opwaaien bij Vandaag Inside. Johan Derksen vond het 'helemaal fout' hoe de voetbalbond op het eiland omgegaan is met de hele situatie.

Rutten nam het bondscoachschap op zich toen Advocaat een paar maanden geleden plots stopte omdat hij naar Nederland wilde om daar bij zijn zieke dochter te zijn. Maar na twee verloren oefenwedstrijden onder Rutten richting het eerste WK ooit, ontstond er onrust. Afgelopen weekend kwam dat tot ontploffing toen de sponsor dreigde zich terug te trekken als Advocaat niet opnieuw werd aangesteld. En zo geschiedde, tot grote verbazing van Derksen en René van der Gijp.

'Goeie sfeer is verdwenen'

"De goeie sfeer daar is een beetje verdwenen", vindt Derksen in de dinsdaguitzending van VI. "Dick heeft het niet zo goed aangepakt. Als iemand twee keer moet afhaken en er moet twee keer iemand anders gevonden om in te stappen... En dan komt diegene (Advocaat, red.) toch weer terug, via de media en de sponsor die eist dat hij terugkomt... Dat is helemaal fout. Eigenlijk had de bond z'n poot stijf moeten houden: 'Wij blijven niet aan de gang, jij bent twee keer weggegaan'. Dick heeft een beetje gelobbyd bij de media, met Wilfred Genee voorop."

Ook Van der Gijp vindt het maar een rare gang van zaken bij Curaçao. "Fred en z'n drie assistenten vielen niet lekker in de groep, dan is het vervelend om daar vijf weken nog mee te zitten. Natuurlijk hebben ze Dick gepolst of hij zin had om het weer op te pakken, omdat de spelersgroep niet blij was met Rutten. Toen heeft Dick ook gezegd: 'Als jullie Fred een beetje naar de zijdeur kunnen duwen, dan heb ik daar wel zin in'."

Ex-topveotballer 'Gijp' vindt het ook sneu voor Rutten en zijn staf, die bereidwillig waren om in te stappen toen Advocaat plots weg moest. "Ze hebben dat hele gebeuren in Australië meegemaakt", doelt de goedlachse man op het oefentoernooi tegen China en het gastland aldaar, dat verloren ging. "Die spelers hebben 24 uur in een vliegtuig in economy class gezeten en ook nog verloren. Het hotel was ook niet naar wens... Spelers werden ontevreden, maar dat zijn ze al snel. Er is daar heel veel misgegaan. Spelers smachtten weer naar Dick."

