Johan Derksen krijgt lachers op zijn hand na bizarre anekdote: 'Dus ik stap over die snelweg...'

Tijdens de uitzending van Vandaag Inside weet je: een smaakvolle anekdote van Johan Derksen is nooit ver weg. Dat was in de uitzending van dinsdag niet anders, toen 'De Snor' wel een heel opvallend verhaal vertelde.

Het gesprek aan tafel gaat over toiletteren terwijl je onderweg bent met de auto. Dat moet natuurlijk ook gebeuren, maar Derksen zou Derksen niet zijn als hij daar nog een verhaal uit de oude doos over heeft. Met zichzelf in de hoofdrol dit keer.

Johan Derksen biecht verhaal op

Als Van der Gijp zich afvraagt of Derksen ooit wel eens enorm heeft moeten poepen in de auto, moet de voormalig hoofdredacteur van Voetbal International wat opbiechten. "Ik heb een keer gehad dat ik het niet meer kon houden", erkent hij. "Toen had ik geluk bij een rotonde, daar was heel hoog gras."

En dus greep Derksen midden op een druk verkeerspunt zijn moment. "Ik moest gewoon schijten, ordinair schijten! Ik had nog een pakje tissues in de auto. Dus ik stap over die snelweg... Die mensen denken 'wat gaat die gozer doen joh'. Maar in dat hoge gras heb ik lekker lopen schijten."

Johan Derksen op een rotonde

Tafelgast Angela de Jong wil er het fijne van weten en vraagt zich af of Derksen niet herkend werd op straat. "Dat is nog niet zo lang geleden, twee, drie jaar geleden", vertelt hij. "Je hebt wel eens dat je iets verkeerds gegeten hebt, dat je het gewoon niet kan houden." Presentator Wilfred Genee kan zijn lol niet op. "Zou toch geweldig zijn als mensen er opnames van hadden gemaakt. Johan Derksen op het hoge gras, op een rotonde!"

'Geen poepmonster'

Derksen zelf kan er inmiddels wel om lachen. "En die auto's reden gewoon rond." Hij wil er ook niet zo zwaar aan tillen. Zoals de meesten wel weten heeft de journalist wel gekkere dingen meegemaakt. "Als je 76 bent en dat is je een keer overkomen, dan valt het wel mee. Het is niet dat ik een poepmonster ben."

Gedoe met Jack van Gelder

Eerder deze week werd er wat minder gelachen tijdens de uitzending van Vandaag Inside. Toen werden uitspraken van René van der Gijp en de daaropvolgende reacties besproken. De oud-voetballer liet vrijdag weten zich te storen aan de 'bangmakerij' vanwege de onrust in de wereld, onder meer door de oorlog in Oekraïne en de dreigende taal die de Amerikaanse president Donald Trump geregeld uitspreekt. Gijp kreeg afgelopen weekend een veeg uit de pan van Jack van Gelder.

De voormalig commentator deelde een sneer uit aan Van der Gijp en hintte naar het gebruik van pillen door het Vandaag Inside-boegbeeld. Later kaatsten Derksen en Van der Gijp in de uitzending van maandag de bal weer terug naar het voormalig kopstuk van de NOS.