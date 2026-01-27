Bij Vandaag Inside wisselen ze serieuze onderwerpen net zo snel af voor ludieke stukken. Dinsdag bij de uitzending stond er een erotisch speeltje voor Johan Derksen op tafel, die was ingestuurd door een kijker. Het pikante cadeau maakte veel los.

Politiek journalist Merel Ek zat aan de bar en sprak over de formatie van het kabinet. Ze sloot af met de woorden: "Onder druk wordt alles vloeibaar". Dat was het sein voor Wilfred Genee om de nieuwe gadget voor Derksen erbij te pakken. "Mooie overgang. Johan, je hebt er weer een nieuwe masturbator bij", aldus Genee, die vervolgens de bijbehorende brief oplepelde.

"Lieve Johan, ik hoorde dat je helemaal gelukkig wordt van masturbator. Ik hoorde dat je normaal gesproken ook een hele blauw pil nodig hebt...", trapt Genee af, voordat René van der Gijp hem onderbreekt. Hij wil weten van wie het komt. "Veel liefst van Misty", antwoordt Genee. "Kaarsen zijn niet nodig, staat er ook bij. Met een halve pil moet het lukken."

'Hier krijg ik hem niet in hoor'

Advocaat Job Knoester vindt het apparaat er meer uitzien als een koffiemok. Ondertussen probeert Van der Gijp uit te vogelen hoe het allemaal werkt. "Ik laat hem René als professional eerst even keuren", zegt Derksen. "Maar hier krijg ik hem niet in hoor", kijkt Gijp met een verbazende blik naar zijn collega. "Dan blijft hij erin zitten... Dat zou ook vervelend zijn", lacht hij.

"Hij zuigt ook vacuüm", weet Genee, die het ding weer in zijn handen krijgt gedrukt. "Is er een vrijwilliger in de zaal?", vraagt Derksen. Terwijl de boel net weer rustig is, gebruikt Van der Gijp het apparaat als microfoon. Tot groot gelach bij de hele studio. "Hij maakt heel veel herrie", stelt Knoester vast. "Hij wordt gebeld", schaterlacht Van der Gijp.

Cadeau valt niet in de smaak

Ook Ek wordt haar mening gevraagd over het innovatieve hulpmiddel. "Het scheelt ons heel veel werk, als het goed werkt", reageert ze gevat. "Ik ben het wel met René eens dat ik het een nauw gaatje vind", haakt Derksen in. Volgens Ek is het 'heel flexibel'. Derksen neemt het cadeau uiteindelijk niet aan. "Jij wil hem dus niet proberen, dan heeft degene pech die hem gestuurd heeft", aldus Genee.