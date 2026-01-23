Vandaag Inside kwam deze week terug uit zijn winterslaap. De eerste week werd vrijdagavond afgesloten met iets waar Johan Derksen een behoorlijke hekel aan heeft: een zingende Wilfred Genee.

Tegen het eind van de aflevering hield Derksen een pleidooi over Lale Gül, de schrijfster die zich losmaakte van haar islamitische milieu. Ze ontving bedreigingen en werd daartoe omringd door beveiligers. Die bescherming is recent opgehouden. "Voor ieder meisje die uit die moslimtroep wil, is dat heel gevaarlijk", meent Derksen.

Heel gek

"Heel gek, we hebben de aftiteling al gehad, maar we zijn nog twee minuten bezig", zegt Genee vervolgens. Daarna komt sportmarketeer Chris Woerts kort aan het woord over de situatie bij Feyenoord.

Plots komt een vrouw in een glamoureus en kort pakje een paars jasje bezorgen bij Genee. "Kijk aan, paars jasje. Lekker man. We moeten het echt doen, toch?", zegt de presentator.

Weglopen

Derksen weet wat er op het punt staat te gebeuren: Genee gaat een van zijn carnavalskrakers zingen. Lachend schuift hij zijn stoel naar achteren om op te staan en weg te benen uit de studio.

Een weglopende Derksen is inmiddels een running gag in Vandaag Inside. Ditmaal was er niks aan de hand en zien we Derksen maandag gewoon weer terug, maar er zijn ook situaties geweest waarin het weglopen een serieuze aard had en de heren nog langere tijd overhoop lagen met elkaar.

Nog tien jaar

Vandaag Inside-kijkers konden tot 19 januari 2026 genieten van De Oranjewinter, iedere werkdag gepresenteerd door Hélène Hendriks. De talkshow werd vanaf 29 december uitgezonden op SBS6 als vervanger van Vandaag Inside.

Genee gaf maandag bij de eerste show na de winterstop een blik op de toekomst. De presentator vond Derksen er oud uitzien, maar De snor wordt binnenkort dan ook 77 jaar. "Hij wil door blijven gaan, misschien nog wel tien jaar. Hij zal weer hartstikke scherp zijn bij onze eerste uitzending nu", aldus Genee.