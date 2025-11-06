Johan Derksen was meteen scherp toen Vandaag Inside donderdagavond begon met het ontslag van Ajax-trainer John Heitinga. De voormalig voetballer van onder meer Cambuur en Veendam haalde vooral uit naar technisch directeur Alex Kroes in deze zaak. "Het is een beetje lullig dat Heitinga overal de schuld van krijgt."

De 76-jarige Derksen vindt dat de technisch directeur van de Amsterdammers harder aangepakt moet worden in het echec rond Heitinga en de dramatische vorm waarin de topclub verkeert. Kroes zei bij het ontslag dat hij zijn eigen positie ook aanbiedt, maar daar heeft de raad van commissarissen vooralsnog geen trek in. "Lekker makkelijk hè, om dat dan te zeggen?", opende presentator Wilfred Genee het bal. "Ze kunnen inderdaad ook zeggen: 'Graag Alex, je hebt er een puinhoop van gemaakt'", reageerde Derksen met lichte frustratie.

'Natuurlijk is hij ongeschikt'

"Het is een beetje lullig dat Heitinga overal de schuld van krijgt. Natuurlijk is hij ongeschikt, maar hij heeft ook geen geweldig spelersmateriaal gehad. Middelmatige spelers voor veel geld halen, dan kun je toch beter jonge jongens uit Jong Ajax de kans geven en daarmee gaan bouwen?", vraagt Derksen zich hardop af. Hij richt zijn boosheid op de technische directie, bestaande uit Kroes en Menno Geelen. "Die hebben met z'n tweeën nog nooit een wedstrijd in het betaald voetbal gespeeld. En die maken dan de dienst uit."

'Kroes heeft makkelijk lullen'

Derksen ziet grote Ajacieden als Danny Blind en Pim van Dord weglopen uit de burelen in Amsterdam. "Je ziet dat het onrustig is bij Ajax. Er stappen mensen op, die ergeren zich kapot dat ze niet aan de handrem kunnen trekken. Die grote jongens die Ajax groot hebben gemaakt, die moeten dit allemaal maar aanzien. Die man (Kroes, red.) heeft makkelijk lullen, want hij is financieel afhankelijk. Die eet er geen boterham minder om. Hij wilde zo graag bij Ajax werken, maar hij had dat nooit moeten doen."

