De dag die John Heitinga wist dat zou komen, is dan toch sneller dan verwacht daar. Nog geen 24 uur na de vierde deceptie in de Champions League viel het doek voor de ex-verdediger van de club. Met de altijd lastige uitwedstrijd tegen FC Utrecht voor de boeg (zondag 9 november om 12.15 uur) is het alle hens aan dek in Amsterdam. Lees hier alles wat je moet weten rondom het ontslag van Heitinga en hoe nu verder bij Ajax.

Vijftien wedstrijden, vijf overwinningen, 29 tegengoals en maar twee keer 'de nul': onder Heitinga draait Ajax al het hele seizoen bijzonder matig. Iedereen zag de bui de afgelopen weken al naderen, behalve Heitinga zelf. Naar de buitenwereld toe oogde hij zelfs na de 0-3-oorwassing tegen Galatasaray woensdagavond nog strijdvaardig, maar diezelfde avond raakte hij al het vertrouwen kwijt. Van aanvoerder Davy Klaassen impliciet en van de trouwe supporters expliciet: Heitinga moest ontslagen worden. En zo geschiedde.

Ontslag Heitinga

Na een nachtje slapen begon het gezaag aan de stoelpoten officieel. Technisch directeur Alex Kroes zou al koffie hebben gedronken met Erik ten Hag. En hoewel dat gesprek al een tijdje gepland was, betekende het toch het begin van het einde. Vlak door de duisternis boven de Johan Cruijff Arena inviel, werd Heitinga officieel ontslagen. Kroes verbond zijn eigen lot aan die van de door hem aangestelde trainer, maar wordt door de raad van commissarissen bij Ajax op het hart gedrukt niet ook op te stappen.

Wie moet Heitinga opvolgen?

Nu Heitinga weg is en Kroes bungelt is de grote vraag in Amsterdam: wat nu? Moet Ajax zo snel mogelijk een nieuwe trainer neerzetten om het seizoen nog proberen te redden? Of moet de club de tijd nemen en tot een gedegen oplossing komen? Zondag wacht zoals gezegd FC Utrecht al in De Galgenwaard en ligt een nieuwe nederlaag in het verschiet. Ongeacht wie er voor de groep staat. Momenteel is de net aangetrokken assistent Fred Grim de interim-trainer, tot er een definitieve naam is. Wie moet het worden?

Reactie supporters

De supportersvereniging van Ajax betreurt het onmiddellijke vertrek van Heitinga. "We vinden het sneu voor hem, want we raken een echte clubman kwijt", zegt voorzitter Fabian Nagtzaam in reactie op het ontslag van de coach. "Het is ontzettend jammer dat hij als jongen met Ajax-DNA niet aan de hoge verwachtingen heeft kunnen voldoen. Wij hebben niet het hoofd geëist van John. Dat doen we nooit, want we zijn een nette supportersvereniging die onvoorwaardelijk voor Ajax is. Het is nu aan de beleidsmakers om een nieuwe technische staf samen te stellen die Ajax kan terugbrengen op het niveau waar de club thuishoort, en dat is in de top van de Eredivisie."

Gemankeerde selectie

Namen genoeg die vrij zijn, maar één naam zingt het hardst rond bij de diverse gelederen bij Ajax: Ten Hag. In Engelse media zien ze het al wel gebeuren en ook intern en bij de fans staat de kampioenenmaker er goed op. Maar het grote probleem is volgens velen misschien wel de selectie. De voormalig td Sven Mislintat haalde voor honderd miljoen meer dan tien nieuwe spelers met grote contracten binnen. Die presteerden niet en dus is Kroes al twee jaar bezig met een grote reorganisatie, zowel financieel als op het veld. Wie er ook instapt, het wordt een loodzware en tijdrovende klus om Ajax er weer bovenop te krijgen.