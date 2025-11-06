Oud-topvoetballer Wesley Sneijder heeft zich uitgesproken over de situatie bij Ajax. Na teleurstellende resultaten, met als genadeklap de 3-0-nederlaag tegen Galatasaray in de Champions League, werd trainer John Heitinga donderdag ontslagen. Toch denkt Sneijder dat de problemen daarmee niet zijn opgelost.

Sneijder stond donderdag op de padelbaan om geld op te halen voor het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Sportnieuws.nl sprak met hem, vlak voordat het vertrek van Heitinga bij Ajax bekend werd gemaakt. Na de nederlaag tegen Galatasaray zag de recordinternational van Oranje wel al de problemen bij de club. "Er moet wat veranderen, dat weten we allemaal. Als je stijf onderaan staat met 0 punten in de Champions League en 13 goals in de min, dan moet er echt wel iets gaan gebeuren. Maar ja, wat?"

'Structureel probleem'

"Ik weet het wel, althans, ik wil niet zeggen dat als ik er nu had gezeten dat ik dan alles had opgelost binnen een dag", vervolgt de 41-jarige. "Maar het is gewoon een structureel probleem en dat moet je aanpakken. Alleen dan kan je het herstellen." Hij zou bovenin beginnen. "Het gaat om het beleid. Je kan wel denken dat het je het juiste beleid voert, maar uiteindelijk kom je daar vanzelf op terug als deze resultaten blijven."

Hij vindt het extra pijnlijk dat zoveel ras-Ajacieden, zoals Danny Blind en Pim van Dord, zijn vertrokken bij de club. "Dan moet er echt iets veranderen. Want het DNA is totaal verdwenen. Het is echt schokkend hoeveel mensen met een Ajax-hart eruit zijn gestapt."

'Wat is daar allemaal aan de hand?'

Het is volgens hem ook niet heel aantrekkelijk om op dit moment in te stappen. "Het nodigt niet echt uit bij mensen die Ajax wel een warm hart toedragen. Je denkt toch van: wat is daar allemaal aan de hand? Dat is ook duidelijk zichtbaar op het veld, dat het gewoon niet goed gaat bij die club", aldus Sneijder. "Dan moeten er maatregelen getroffen worden."

Daarmee doelt hij dus niet op het vertrek van Heitinga, maar op een aanpassing in de structuur. "Als alles onder druk komt te staan dan is de trainer als eerste de gebeten hond, omdat ze daarboven hun plekje willen redden. Maar bij deze zeg ik: ze moeten eerst bovenin gaan kijken."

Opvolger

Ajax moet dus in ieder geval op zoek naar een nieuwe trainer. Erik ten Hag lijkt het meest voor de hand te liggen. Momenteel is de net aangetrokken assistent Fred Grim de interim-trainer, tot er een definitieve naam is.

