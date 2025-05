Johan Derksen start nieuw project met omstreden beste vriend, die werd veroordeeld tot tien jaar cel

Oud-voetballer en tv-persoonlijkheid Johan Derksen is met zijn 76-jarige leeftijd nog niet toe aan pensioen. Hij heeft zelfs besloten om er naast Vandaag Inside nog een project bij te doen. Dat doet hij met zijn goede vriend Henk Kuipers, die werd veroordeeld tot tien jaar cel.

Derksen en Kuipers gaan een wekelijkse podcast maken met de titel: Groeten uit Grolloo. De bromsnor heeft een goede band met de voormalige captain van motorclub No Surrender, ondanks zijn omstreden verleden.

Dit is Johan Derksen: 'Bromsnor' van Vandaag Inside maakt zich na zeldzame afwezigheid zorgen om zijn vrouw Johan Derksen is een workaholic en zelfs een tv-aholic. Hij mag dan 76 jaar zijn, het woord pensioen wil hij niet horen. Derksen schuift nog vijf dagen per week aan bij de populaire talkshow Vandaag Inside en is alleen afwezig bij heel uitzonderlijke omstandigheden. De oud-voetballer steekt zijn mening bepaald niet onder stoelen of banken. Dit is Johan Derksen, ook wel 'De Snor' genoemd.

Criminele activiteiten

Kuipers kwam vaak in het nieuws vanwege criminele activiteiten van de motorclub waarvan hij een van de kopstukken was. Hij werd in 2022 veroordeeld tot tien jaar cel voor het leiding geven aan een criminele organisatie, afpersing en diefstal met geweld. Tegenwoordig mag hij enkele dagen in de week op proefverlof.

Derksen bleef hem in de gevangenis trouw opzoeken. De band lijkt onbreekbaar. "Ik vind het een hele open en eerlijke man, sociaal ook", zegt de sportjournalist over Kuipers in het AD. "Ik was op een gegeven moment gecanceld door heel Nederland. Maar Henk bleef. En daarbij: wat Nederland zegt, vind ik niet zo relevant. Ik kies zelf mijn vrienden, daar heb ik niemand voor nodig.”

Johan Derksen deelt passie met veroordeelde beste vriend: 'Hij weet hoe makkelijk er gecanceld wordt' Oud-voetballer en sportjournalist Johan Derksen heeft een spraakmakende vriendschap met de veroordeelde Henk Kuipers. De voormalige captain van motorclub No Surrender kreeg tien jaar cel opgelegd, maar Derksen bleef hem trouw opzoeken.

'Alles bespreekbaar'

"Alles is bespreekbaar" in de podcast. "We zijn onszelf", aldus Derksen. "Henk heeft een heel brede kennis en interesse en is welbespraakt. Ook spreekt hij geen onzin. Is streetwise. Met een goede kijk op de Nederlandse samenleving en alle problemen die er spelen." De afleveringen worden bij hem thuis in Grollo opgenomen. Daar is de vriendschap ook ontstaan, zo onthulde hij eerder in een interview. Kuipers stond plotseling voor de deur.

Dit is het 'droomhuis' (inclusief mancave) van Vandaag Inside-rebel Johan Derksen Johan Derksen is dikwijls in het nieuws. De voormalig hoofdredacteur van Voetbal International zoekt graag de randjes op als vast gezicht van Vandaag Inside. Maar tussen alle hectiek door trekt Derksen zich terug in Grolloo, waar hij sinds een paar jaar in zijn 'droomhuis' woont.

"Het is geen man tegen wie je zegt: 'nee, u bent niet welkom'. Maar we hebben een kostelijke middag gehad", aldus Derksen. De twee delen dezelfde passies. Zo hadden ze beiden veel contacten in de voetbalwereld en delen ze liefde voor countrymuziek.