160 kilometer heen, 160 kilometer terug. Johan Derksen blijkt veel over te hebben voor zijn iconische kapsel, dat hij elke zes weken laat bijwerken door een heuse haararchitect.

Het AD ging eens mee met Derksen naar zijn kappersafspraak. Het bekende gezicht van Vandaag Inside heeft al jaren hetzelfde iconische kapsel, maar dat is niet altijd zo geweest. Van zijn vader mocht hij geen lang haar hebben en later in militaire dienst moest het ook kortgeschoren zijn.

Op het moment dat hij het zelf voor het zeggen kreeg, koos hij voor een kapsel à la The Band, een rockband uit de jaren 70. Derksen veranderde nooit meer van coupe, mede dankzij zijn vaste kapper Arno van Sambeek. Derksen noemt hem 'de beste kapper in de regio', zelf spreekt hij liever van de 'beste kapper van Nederland'.

'Daar heb ik een hekel aan'

De 78-jarige Van Sambeek heeft genoeg geld verdiend en knipt nu enkel nog vrienden en familie. "We praten over alles behalve voetbal, daar heb ik een hekel aan", zegt de kapper. Derksen glimlacht: "We zitten aan dezelfde kant van het politieke spectrum. Het is niet te geloven, maar Arno is nog rechtser dan ik."

Naast de kappersafspraken zien de twee elkaar niet. "Alsjeblieft niet", zegt Derksen. En ook Van Sambeek is van mening dat het beter is om sommige dingen gescheiden te houden. Als het even niet uitkomt, wordt Derksen geknipt door zijn vrouw. De analist merkt dan eigenlijk weinig verschil.

Béhalve in de snor. "Anja deed dat een keer, waarna ik naar buiten ging als Adolf Hitler. Aan tafel bij Vandaag Inside kwamen ze niet meer bij van het lachen. En mijn vrouw ontdekte voor het eerst in haar leven dat ik een bovenlip had."

Lachen om Wilfred Genee

VI-presentator Wilfred Genee moet altijd lachen als Derksen net naar de kapper is geweest. Maar daar zit zijn haararchitect niet mee. "Nee hoor. Genee heeft geen verstand van knippen." Derksen doet er nog een schepje bovenop: "Dat kapsel van Genee wordt door iemand geknipt die tien klanten in een uur heeft. Bovendien: waarom zou je iemand serieus nemen die elke maand z’n haar verft?"