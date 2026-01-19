Goed nieuws voor de circa miljoen dagelijkse kijkers van Vandaag Inside. Het populaire televisieprogramma met Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen keert namelijk vanavond (maandag 19 januari) weer terug op de buis.

Genee, van der Gijp en Derksen genoten de afgelopen weken van hun kerstvakantie, maar daar komt maandag 19 januari een einde aan. Vanaf nu is Vandaag Inside weer iedere werkdag om 21:35 te zien bij SBS6. De televisiepresentatoren kunnen terugkijken op een geslaagd jaar, waarin zij de Gouden Televizier-Ring wonnen. Van der Gijp zal, zoals in zijn contract is opgenomen, ook in 2026 op de woensdagen ontbreken.

Vandaag Inside-kijkers konden tot de negentiende smullen van De Oranjewinter, iedere werkdag gepresenteerd door Hélène Hendriks. De talkshow werd vanaf 29 december uitgezonden op SBS6 als vervanger van Vandaag Inside. Zij liet daarvoor de presentatieklus bij Ziggo Sport vallen, maar keerde tijdens de veelbesproken finale Senegal - Marokko weer even terug omdat die op zondag was.

Podcasts en nieuwe muziek

Hoewel de programmamakers doorgaans een druk leven hebben, hebben ze tijdens hun winterbreak niet stilgezeten. Zo gingen Van der Gijp en Derksen door met het maken van hun podcast. Eerstgenoemde is wekelijks te horen in de podcast KieftJansenEgmondGijp, waarin actualiteiten uit de voetbalwereld worden besproken én meningen en anekdotes worden gedeeld.

Derksen is wekelijks te horen in de podcast Groeten uit Grolloo, waarin hij samen met Henk Kuipers - oud-kopstuk van Motorclub No Surrender - de actualiteit bespreekt en zijn ongefilterde mening deelt. Genee lijkt de winterstop van Vandaag Inside vooral gebruikt te hebben voor het uitbrengen van nieuwe muziek. Onlangs bracht de televisiepresentator het nummer Blijgelovig uit, nadat hij eerder de Nederlandstalige singels Zomaar Een Avond In De Kroeg, Zoek Jezelf Broeder en Koekoek uitbracht.

'Topshow'

Genee deed alvast een preview voor de eerste aflevering van 2026. ""Ik hoop dat jullie gaan kijken, want het wordt weer een topshow", sprak hij zijn veelgebruikte woorden. Hij vindt Derksen er oud uitzien, maar 'de snor' wordt binnenkort dan ook 77 jaar. "Hij wil door blijven gaan, misschien nog wel tien jaar. Hij zal weer hartstikke scherp zijn bij onze eerste uitzending nu."