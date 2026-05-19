Vandaag Inside is tijdelijk verhuisd naar het Caribische eiland Curaçao en vanaf daar wordt de Nederlandse talkshow de komende weken uitgezonden. Dat kon presentator Wilfred Genee niet ongemerkt voorbij laten gaan. De opening vanaf een strandbar was dan ook bijzonder te noemen. Bekijk de beelden onderaan het artikel.

Met een losse microfoon in zijn hand schreeuwt hij naar de kijkers thuis in de camera 'welkom op Curaçao!'. Vervolgens neemt de drone afstand van de presentator en neemt-ie het idyllische plaatje op. Onder de palmbomen vlak bij het strand en zwembad neemt Genee vervolgens de lead. Hij zingt vrolijk zijn hit 'Koekoek!', vernoemd naar de traditie dat nieuwe gasten bij Vandaag Inside in een gat moeten kijken om zichzelf voor te stellen. Tijdens het zingen worden allerlei zonnebadende mensen al dansend vastgelegd.

Ook het leadmuziekje is net even wat tropischer gemaakt. Na twee minuten zingen komt Genee aan bij de tafel waar vaste gezichten Johan Derksen en René van der Gijp klaarzitten voor de eerste uitzending vanaf het eiland. Ze zijn op Curaçao om het te promoten. De nationale voetbalploeg bereikte voor het eerst het WK en daardoor zag reisorganisatie TUI het als het perfecte moment om het eiland in de spotlights te zetten.

'Ongelofelijk allemaal'

Dat lukt Genee aardig tijdens zijn eerste opening aldaar. Hij loopt achter Derksen langs, die vanwege de hoge temperaturen eens niet in een jasje en stropdas zit, maar in een zomers overhemd. "We zijn er! Kijk ze daar zitten met z'n allen! Johan Derksen op Curaçao, wie had dat ooit kunnen bedenken? Ongelofelijk allemaal", schreeuwt Genee vol enthousiasme. Derksen vindt het maar niks. "Het ergste hebben we gehad", doelt hij op het zingen van de presentator en de dansende mensen eromheen.

Ex-topvoetballer Van der Gijp vindt het allemaal prima en hoeft er niet per se aandacht aan te besteden. Dat Derksen vervolgens niet eens klaagt over de reis, valt Genee dan weer tegen. Derksen geeft ook aan dat hij zich niet insmeert tegen de zon. "Ik kom nooit buiten, want daar is niks te verdienen." Na de plichtplegingen gaat de uitzending vervolgens over tot de orde van de dag. Check de bijzondere beelden hieronder.

