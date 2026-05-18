Een bont gezelschap is neergestreken op Curaçao om daar de komende weken diverse tv-programma's en podcasts te maken. René van der Gijp zit er voor Vandaag Inside en KieftJansenEgmondGijp. In de eerste aflevering vanaf het eiland bespreekt de ex-topvoetballer de reis met Johan Derksen en waarom Wilfred Genee er al eerder is.

Genee liet de studio in Hilversum vorige week voor wat het was en sprong al in het vliegtuig naar Curaçao. Daar zit hij niet alleen maar te relaxen, want de presentator maakt programma's met bekende stellen die er ook zijn. Zo spreekt hij met zanger René Froger en z'n vrouw, presentatrice en ex-zangeres Patty Brard en haar man en is ook ex-topvechter Remy Bonjasky met zijn partner te gast. Wim Kieft moet er niet aan denken om daarvoor gevraagd te worden.

'Ik ben daar niet zo goed in'

"Hij heeft het een paar keer gevraagd, maar daar had Wim geen zin in", grinnikt Van der Gijp in de nieuwe podcastaflevering. "Ik ben daar niet zo goed in, nee", reageert de ex-topspits van Ajax, PSV en Oranje. Vervolgens somt hij wat denkbare vragen op die Genee hem en zijn vrouw Suzanne dan zou stellen. "Is hij lief? Wat zijn elkaars sterke punten? Jullie hebben ook moeilijke punten gekend, toch?"

Kieft vindt het maar niks voor hem, ondanks dat hij en zijn vrouw meermaals geïnterviewd zijn voor de boeken over hem. "Maar om nou de liefde voor je vrouw te betuigen... Met een traan ook nog en hand-in-hand weg te lopen voor het shot... Ik hou heel erg veel van mijn vrouw hoor, maar dat hoeft niet gefilmd te worden als je het mij vraagt."

Johan Derksen

Van der Gijp maakt buiten de podcast om ook dagelijks Vandaag Inside vanaf het eiland. Johan Derksen ging dus ook mee het vliegtuig in voor de lange reis naar Curaçao. "Maar die heeft helemaal niks bij zich hè", lacht de voormalig topaanvaller. "Geen zwembroek, geen kort shirt, geen korte broek. Hij heeft veertien stropdassen bij zich, dat schiet niet op op zo'n eiland. Loopt hij straks weer met zijn suède schoenen op het strand."

