Sven Kramer beleefde afgelopen weekend een bijzondere primeur. Het schaatsicoon onderging in Thialf, de plek waar hij ontelbare successen boekte, zijn eerste Hyrox. Daar ging door een paar foutjes niet bepaald perfect. De partner van Kramer, ex-tophockeyster Naomi van As, zag het van tevoren allemaal al aankomen.

Dat vertelt ze in de Sportnieuws.nl podcast die Van As samen met Ellen Hoog maakt. Het duo trapt meteen af met de gebeurtenissen in Thialf. "Kan hij nog lopen?', vraagt Hoog zich hardop af aan Van As. "Ja", antwoordt ze desgevraagd. "Hij heeft dus een Hyrox gedaan, eindelijk. In Thialf. Het is een beetje een laatbloeier wat dat betreft. Het is al een paar jaar een trend en hij komt nu ook om de hoek kijken."

Tijd maakt niet veel indruk

Kramer volbracht de Hyrox samen met Wouter Olde Heuvel, een ex-topschaatser en generatiegenoot van Kramer. Het tweetal kwam in een tijd van 1.04.24 over de finish en dat viel Hoog en Van As stiekem een beetje tegen. "Ik had wel echt sneller van hen verwacht", stelt Hoog. "Ik dacht: oh, dat valt mee. Dat kunnen wij ook wel aan. We kunnen de battle wel met ze aan."

"Dat dacht ik ook", beaamt Van As. "Oh, dat scheelt niet zo veel." Maar wat blijkt: er ging het nodige mis tijdens de race van Kramer en Olde Heuvel. Zo liep het tweetal in de beginfase een rondje te veel. Van As: "Dat is denk ik anderhalve minuut. Ze hebben ook echt staan sukkelen bij bepaalde oefeningen. Ze hebben een baan extra gedaan, ook staan overleggen of ze nog een rondje extra moesten doen. Echt ongelooflijk."

Foutjes verbazen Van As niet

De voorbereiding op het debuut kon, zo vond Van As, ook beter. De foutjes verbazen haar dan ook niet. "Ik heb hem best vaak gevraagd: heb je al overlegd, hoe ga je het indelen? Heb je al gekeken wie waar goed in is en waar gaat starten?" Dat vonden Kramer en Olde Heuvel niet zo nodig. "Toen dacht ik al: hmm. Ze hebben ook niet gekeken hoe vaak je die inboog moest passeren bij het rondje rennen."

Desalniettemin behaalde het duo de finish in een tijd net boven het uur. En dat heeft Kramer geweten, zo vertelt Van As. "De dag erna had hij helemaal geen spierpijn. En gisteren (zondag), dag twee, voelde hij het wel. Vooral met gaan zitten. Als je op de WC gaat zitten of van de trap afloopt. Maar goed, hij heeft het dus voor het eerst gedaan."

