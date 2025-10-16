Ze zeggen zelf er niet zo mee bezig te zijn, maar toch wordt het donderdag een spannende avond voor Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp. Hun programma Vandaag Inside is genomineerd voor de Televizier-Ring en bij winst zorgt het markante trio voor een nooit eerder vertoonde prestatie in de Nederlandse tv-wereld.

Derksen, Van der Gijp en Genee zijn met hun programma niet meer van de buis te denken. In de eerste jaren hadden ze het enkel over alles wat er in het voetbal gebeurde, maar sinds enkele jaren hebben ze de blik wat verruimd. Het trio bespreekt tegenwoordig elk maatschappelijk onderwerp en vooral Derksen neemt daarbij geen blad voor de mond.

Het heeft Vandaag Inside een nominatie opgeleverd voor de Televizier-Ring en aangezien publieksstemmen daarbij doorslaggevend zijn, maken ze een goede kans om de belangrijkste televisieprijs van Nederland te winnen. Al jarenlang heeft het programma een hele vaste groep kijkers.

Vandaag Inside kan tv-geschiedenis schrijven

Dat Derksen, Van der Gijp en Genee genomineerd zijn voor de prijs is hoogstopmerkelijk. Het is namelijk zo dat een programma de prijs slechts één keer kan winnen. In 2011 sleepte het trio onder de naam Voetbal International de ring al eens in de wacht en aangezien Vandaag Inside als spin-off van dat programma wordt gezien, mochten ze de laatste jaren niet meedoen aan de verkiezing.

Voor het 60-jarig jubileum van de Televizier-Ring is echter besloten om die regel eenmalig op de schop te gooien. Alle programma's die voor 2020 de prijs wonnen, mogen daarom opnieuw meedoen. Van de drie genomineerden is VI de enige eerder wist te winnen. Derksen, Van der Gijp en Genee kunnen dus Nederlandse tv-geschiedenis schrijven door als eersten de prijs met dezelfde show twee keer te winnen.

Concurrenten

VI moet donderdagavond zien af te rekenen met Woeste Grond en Het Jachtseizoen: Most Wanted. De eerste concurrent is een serie van de publieke omroep AvroTros over een boerenfamilie in Twente. De andere rivaal is werd vooral bekend via YouTube. Voortvluichtige BN'ers moeten daarin uit handen zien te blijven van het bekende trio van StukTV. De show werd in 2022 al eens genomineerd, maar won toen niet.