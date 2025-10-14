De mannen van Vandaag Inside zijn altijd veelbesproken in de media. Niet zelden schreef voormalig televisie-expert Angela de Jong veelvuldig over Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp. Laatstgenoemde komt nu wederom voor in een populaire column van De Jong.

De Jong stopte deze zomer met haar tv-columns in het Algemeen Dagblad en schrijft nu veelvuldig over 'algemene' onderwerpen. Toch keert ze weer even terug naar haar roots, want toen ze Van der Gijp aan tafel zag bij Vandaag Inside moest haar iets van het hart.

Glas wijn aan tafel

Naar eigen zeggen behandelt ze 'een confronterend onderwerp' waar ze aan moest denken toen ze de oud-profvoetballer aan tafel zag. "Hoelang vinden we het nog normaal dat René van der Gijp elke avond een glas wijn drinkt in VI?", zo is de kop van het artikel. De Jong legt uit. "Elke keer als ik tegenwoordig naar VI kijk, valt mijn oog erop: het glas rode wijn voor René van der Gijp. Voorheen registreerde ik het amper, nu vraag ik me af hoelang het nog maatsschappelijk geaccepteerd is dat het er staat."

Want De Jong ziet dat de maatschappij tegenwoordig anders omgaat met alcohol. "Wanneer kijken we net zo gek op van iemand die alcohol drinkt op tv als van iemand die in een grote wolk sigaretten- of sigarenrook zit? Tien jaar? Of is het binnen vijf jaar al zover?"

Rokende Johan Derksen

In de beginjaren van het programma, dat toen nog Voetbal Insite heette, zat Derksen vaak nog rokend aan de talkshowtafel. Dat is nu niet meer voor te stellen, De Jong denkt dat het met alcohol ook zo kan gaan. Zelf ziet ze in het dagelijks leven dat alcohol een andere rol in levens heeft dan jaren terug. "Pas gaven we een barbecue voor de vrienden van mijn man. Die sloeg het bier groot in, net als vroeger. Het bleek een misrekening. Allemaal vroegen ze om 0.0. En dát hadden we nou net niet in huis."

Vaak te gast geweest bij Vandaag Inside

De Jongs columns worden geregeld besproken in Vandaag Inside. Zelf schoof ze vaak aan aan de tafel, waar ze zo nu en dan discussies had met Derksen. Tegenwoordig lijkt ze niet meer in beeld bij het programma. Derksen, zelf overigens geheelonthouder, was niet altijd fan van De Jongs bijdrages in het programma.

Voor Vandaag Inside is het overigens een spannende week. Het programma maakt kans op de Gouden Televizier-Ring 2025. Samen met Het Jachtseizoen: Most Wanted en Woeste Grond strijden ze om de prijs voor het beste televisieprogramma van Nederland. Het trio won al eens, toen nog onder de naam Voetbal International, de prijs. Dat was in 2011.