Vandaag Inside is genomineerd voor de Gouden Televier-Ring, de belangrijkste tv-prijs voor het beste programma van het jaar. Toch weigert Johan Derksen mee te doen aan de festiviteiten. Dat heeft alles te maken met de sfeer achter de schermen.

Het onderwerp komt ter sprake in de woensdaguitzending van VI na een verhaal van Thomas van Groningen, die zelf genomineerd is in de categorie Televizier-Ring Talent.

"Ik heb met Eus (Özcan Akyol, red.) een keer meegemaakt, toen was ik te gast bij Op1 en na de uitzending hadden we een borrel. Toen vertelde hij dat hij mij een van de grootste talenten op tv vond", aldus Van Groningen. "De dag erna zat hij hier en toen heeft hij me een kwartier lang af zittten zeiken."

'Zo is deze wereld'

"Maar zo is deze wereld, hou daar rekening mee", zegt presentator Wilfred Genee. Derksen is het daarmee eens. Daarom heeft hij niks met het tv-landschap. "Maar weet je wat we doen? We gaan met zijn allen in keurige kleding naar Carré en daar gaan we elkaar kussen en omhelzen, doen we net of we grote vrienden zijn", zegt de bromsnor cynisch over het Televizier Gala. "Maar ze gunnen elkaar het licht in de ogen niet. Daarom ga ik daar niet heen", is hij fel.

"Maar je moet ook gewoon werken", reageert Genee. "Je kan er niet eens naartoe." De mannen van VI zullen niet aanwezig zijn bij de uitreiking. Ze maken op dat moment een extra lange uitzending van hun programma. "Ik zou er ook sowieso niet heen gaan. Ik weiger dat", aldus Derksen. Hij houdt ook absoluut niet van een feestje. "Als we winnen hebben ze wel gevraagd of ik nog even wil blijven" Maar het liefst gaat hij direct na de uitzending naar huis.

Er is nog iets anders wat Derksen weigert, namelijk om het iconische grasjasje aan te trekken. Dat droeg hij toen VI, toen nog Voetbal International, voor het eerst de Gouden Televizier-Ring won. Het jasje was speciaal voor hem opgespoord, maar toen de oud-voetballer daarmee werd geconfronteerd was hij direct stellig: "Dat ga ik niet aan doen."

Speciale editie

Na een eerdere overwinning in 2011 (met het toenmalige Voetbal International) mochten ze niet meer meedoen, maar nu is VI toch weer genomineerd. In 2025 wordt de Gouden Televizier-Ring voor de zestigste keer uitgereikt aan het favoriete tv-programma van het jaar. Speciaal voor deze feestelijke jubileumeditie mogen voormalig winnaars (van vóór 2019) opnieuw meedoen aan de verkiezing. De talkshow gaat de strijd aan met Het Jachtseizoen: Most Wanted en Woeste Grond.