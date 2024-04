Johan Derksen wordt vandaag geopereerd: 'Echt geen pretje, komt me toch een partij rommel uit'

Johan Derksen heeft dinsdag een zware dag. De tv-persoonlijkheid moet worden geopereerd. Dat maakte hij maandagavond zelf bekend in het dagelijkse praatprogramma Vandaag Inside.

Hij loopt naar eigen zeggen 'al tien jaar' met het probleem, omdat hij 'te laf was om naar het ziekenhuis te gaan'. Maar de 75-jarige Derksen moet er nu toch echt aan geloven. "Een levensbedreigende ingreep, het duurt twintig minuten die operatie", zei Derksen met een glimlach. Hij heeft al een tijdje last van liesbreuk, een scheurtje in zijn buikwand.

'Dan stoppen ze die darmen terug'

"Gewoon een sneetje en dan stoppen ze die darmen terug en dan doen ze er een netje voor", legt Derksen gesimplificeerd uit. Hij heeft regelmatig last van het euvel. "Je kunt een darm klem hebben zitten en dat had ik laatst. Nou, dat is echt geen pretje hoor", zei Derksen tegen gast Roxanne Knetemann. "Maar ik heb er ook jaren geen last van gehad, loop er al een jaar of tien mee."

Onderbuik

Talkshowgastheer Wilfred Genee maakt er weer een grapje mee. "Maar ben je dan niet bang dat dat die scherpe invalshoek is, die gebroken lies? Komt allemaal uit je onderbuik. Als alles daar straks hersteld is, zou het zomaar kunnen zijn dat je een en al positiviteit bent." Derksen kan er wel om lachen. "Er komt me toch een partij rommel uit mijn onderbuik", erkent hij.

Vandaag Inside dinsdag

Of Derksen op tijd hersteld is van zijn operatie om dinsdagavond weer bij Vandaag Inside aan te schuiven, is nog niet bekend. Om 21:35 uur begint Vandaag Inside op SBS 6. Tegelijkertijd zijn er ook twee kwartfinales in de Champions League.

