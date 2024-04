Johan Derksen wil Hélène Hendriks les geven over satisfyer: 'Misschien doe je het fout'

De heren van Vandaag Inside maakten het in de uitzending van vrijdag ouderwets ranzig. Trouwens, ook een vrouw deed vrolijk mee aan de smeerlapperij: Hélène Hendriks. Zij gaf toe dat ze een satisfyer heeft en gaf daarmee het startschot van twee minuten onderbroeken- en onderbuiklol.

"Ja, ik heb toen zo'n pakketje gehad", zegt Hendriks over haar seksspeeltje. "Het zit nog in een boxje. Ik begreep van Goedele [Liekens, een seksuologe die te gast was in de show] dat het na twee minuten al klaar is." Toen rook Johan Derksen zijn kans. "Jij zegt dat het lang duurt. Nou, dan rijd ik vanavond even met je mee. Misschien doe je het fout, hè?"

Wratje

Toen nam René van der Gijp de regie over om de boel te ontregelen. "Je moet hem dus op de clitoris zetten. Je moet thuis wel even je bril opzetten. Anders zit je er de hele tijd naast!" En toen Derksen weer: "Ik had vroeger een vriendinnetje en die had vlak bij haar clitoris een wratje. Ik heb een half jaar het verkeerde ding geknabbeld. Maar het wratje was toen wel weg!"

Waarna hij zich richtte tot bargast Tijs van den Brink van de EO: "Tijs, begrijp je nu waarom wij meer kijkers hebben?" Bekijk het fragment hieronder.