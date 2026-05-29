Roland Garros is al heel wat wereldtoppers verloren in het mannenenkelspel. Maar de verrassendste naam is wel die van Jannik Sinner, die gold als absolute topfavoriet in Parijs. Het leverde hem een 'opbeurend berichtje' op van rivaal Carlos Alcaraz. Dat nepnieuws zag ook tennisicoon Boris Becker, die er volledig in trapte.

Na een goed begin leek de 24-jarige Sinner de partij in drie sets over de streep te trekken. Maar bij een 2-0-voorsprong in sets ging het in de derde set mis nadat hij slechts één game van de winst was verwijderd (5-1). Hij verloor de derde set (5-7), de twee sets die daarop volgden en daarmee de wedstrijd.

Sinner legde de schuld niet bij het warme weer. "Ik werd vanochtend wakker, voelde me niet lekker en probeerde de rally's kort te houden. In het begin sloeg ik heel zuiver, heel goed, en toen liep ik gewoon tegen een muur aan", verklaarde de viervoudig grandslamwinnaar zijn inzinking in de derde set. "Ik had vandaag geen energie meer. Dat kan gebeuren. Niemand is een robot."

"Het was warm, maar niet extreem warm", zei de Italiaan over de zware omstandigheden met een temperatuur van boven de 30 graden. "Het lag echt niet aan de hitte of het weer. Het lag gewoon aan mij vandaag."

Boris Becker trapt in nepbericht van Carlos Alcaraz

Op X plaatste het beruchte account TennisCentel een bericht waarop leek dat Sinners rivaal Alcaraz hem bemoedigende woorden toestuurde. Het account staat echter bekend om het verspreiden van gefabriceerde "nieuwtjes", grappige citaten en satirische verhalen over professionele tennissers. Blijkbaar was de Duitser Becker daar nog altijd niet van op de hoogte.

Absolutely love the heartfelt comments from Carlito!

So much respect shown in a moment of crisis for his toughest competitor….

Tennis 🎾 is in good hands with Jannik & Carlos ! https://t.co/A0iWImHbzA — Boris Becker (@TheBorisBecker) May 29, 2026

"Absoluut dol op de oprechte opmerkingen van Carlito! Zoveel respect getoond in een moment van crisis voor zijn taaiste concurrent…. Tennis is in goede handen met Jannik & Carlos!", schreef Becker, terwijl hij het bericht van TennisCentel deelde. In de reacties werd Becker erop gewezen dat het ging op een nepbericht. Dat zal hij niet in de gaten hebben gehad, want na meerdere uren staat zijn post nog altijd.

