De twee weken van het tv-programma Vandaag Inside vanuit Curaçao zitten er bijna op. Presentator Wilfred Genee en oud-voetballers Johan Derksen en René plus der Gijp moesten flink doorbuffelen op het eiland, want ze hadden ook allerlei nevenactiviteiten. Genee beseft dat het misschien allemaal iets teveel wordt.

Genee nam op het eiland ook afleveringen op van andere programma's, terwijl Van der Gijp regelmatig aanschoof bij de podcast KieftJansenEgmondGijp, die eveneens tijdelijk verkaste naar Curaçao. En dan was er nog de online rubriek Doordekken, die Genee maakte samen met Derksen, plus het item De Krantjes, met Genee en Van der Gijp. De agenda zat kortom propvol.

Gijp

De afgelopen tijd had Van der Gijp, toen Vandaag Inside gewoon in Hilversum werd gemaakt en uitgezonden, vrij op woensdag. De werklast werd de voormalig speler van PSV teveel. Daarom klopte hij bij tv-producent Talpa aan met het verzoek om het midden van de week over te mogen slaan, om dan donderdag weer fris aan te schuiven. Deze twee weken was hij op woensdag wel present op tv, maar sloeg hij af en toe een podcastje over.

En over podcasts gesproken: Genee maakt er voor BNR Nieuwsradio eentje genaamd Zolang Het Leuk Is. Het concept is dat hij bij het binnenlopen van de studio niet weet welke gast hij gaat interviewen. In de recente aflevering gaat het onder meer over de werkdruk die Genee ervaart.

Salaris

Stel nou dat Genee een lager salaris zou krijgen voor Vandaag Inside, zo luidt de vraag, zou hij dan toch doorgaan met de show? "Dan zal ik wel eens wat vaker vrijnemen", zegt Genee, waarna hij ook zegt dat hij evenals Gijp een vrije dag zou willen.

Genee: "Ik heb ook gezegd op een gegeven moment: doe mij dan ook maar een dag vrij per week. Nou, toen was iedereen in de vlekken gelijk... Dat was absoluut geen optie. Kijk, René heeft nu een dag vrij gekregen en daarvan vond de leiding: dat kan. Maar als Johan of ik wegstappen, dan zeggen ze: dan is het er niet meer."

Thomas van Groningen

Overigens denkt dat Genee heus niet onvervanbaar is. "Ik zie dat Thomas van Groningen het absoluut over zou kunnen nemen. Die mogelijkheid is er dus", voorziet hij. Van Groningen viel in mei al vier keer in, omdat Genee al eerder naar Curaçao was gegaan om enkele interviews op te nemen.

