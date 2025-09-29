Johan Derksen verbaasde maandagavond vriend en vijand en vooral presentator Wilfred Genee tijdens de opening van de uitzending van Vandaag Inside. De oud-voetballer stond zelfs op van zijn vaste plek aan tafel om Genee verder te verrassen. De presentator wist niet wat hij meemaakte.

Vandaag Inside begon nog zo plat als een dubbeltje met een verhaal over een seksuele aandoening van Derksen, toen de nieuwscommentator ineens zelf het onderwerp veranderde. "Nu we toch zo verstandig aan het praten zijn", begon Derksen. "Weet jij dat ik jou heel goed vind?", richtte hij zich tot Genee, die verbaasd opkeek van zijn blaadje. "Sorry?!", was hij verbaasd. Normaliter is Derksen geen fan van Genee en laat hij geen kans onbenut om wat steekjes uit te delen. Maar dit keer bleek het van serieuze aard.

'Niet emotioneel worden, hè?'

"Jij bent een hele goede interviewer. Jij en Jeroen Pauw zijn de beste interviewers van Nederland. Jullie zouden zelfs van Zomergasten een leuk programma kunnen maken. Maar er zijn nu meer mensen die dat ontdekt hebben. En, nu niet emotioneel worden hè, je bent nu genomineerd voor de beste podcast met Thierry Baudet. Die heeft zeseneenhalf uur geduurd dat gesprek." Terwijl hij de complimenten verbaal uitdeelde, stond Derksen ineens op met een plakaat en liep richting Genee om die te overhandigen. Onder luid applaus nam Genee die in ontvangst.

Thierry Baudet

"Wat leuk dat ik die van jou mag ontvangen", stamelde hij enigszins verbouwereerd. Genee is ook nog eens genomineerd voor de Televizier Ring voor beste presentator. Maar nu maakt hij dus ook nog kans om de beste podcastuitzending van het jaar te winnen. In zijn podcast 'Zolang het leuk is' op BNR gaat hij in gesprek met BN'ers, zonder dat hij vooraf weet wie het is. De opname duurt zolang als dat het gesprek leuk is. In het geval van het gesprek met politicus Baudet van Forum voor Democratie duurde dat anderhalf uur.

Valentijn Driessen

"Het is ook heel spontaan, dat je geen voorbereiding hebt", deelt Derksen complimenten uit aan Genee over het format van de podcast. Valentijn Driessen haalt het feestgevoel direct onderuit aan tafel bij Vandaag Inside. "Heel leuk die nominatie, maar die is door BNR gegeven, terwijl het programma ook van BNR is."