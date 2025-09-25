Vandaag Inside is genomineerd voor de Gouden Televizierring 2025. Wilfred Genee en René van der Gijp zijn blij met die eer, maar oud-voetballer Johan Derksen heeft er minder mee. Al neemt hij de mening van het publiek wel serieus.

De genomineerden werden donderdag verrast door RTL Boulevard. Genee en Van der Gijp waren blij om de gouden envelop in ontvangst te nemen en blikten in Vandaag Inside terug op het moment. Daar werd ook de overval bij Derksen thuis getoond. Die was een stuk minder enthousiast.

'Bloedhekel'

"Ik heb er een bloedhekel aan als ik privé gestoord wordt door tv-zenders." Dat was ook wel te merken in het fragment. Toen Lex Uiting, verslaggever RTL Boulevard hem opzocht in zijn mancave, reageerde Derksen direct erg fel.

"Ja, dit wil ik dus niet", was zijn eerste reactie. "Hier ben ik niet van gediend. Ik vind dit helemaal niet leuk." Toch maakt hij, lichtelijk geïrriteerd, de gouden envelop open. "Ja dat interessert me geen reet", zegt hij als hij leest wat er op staat. VI blijkt genomineerd voor de gouden televizierring 2025.

Publieksprijs

Toch draait Derksen in de uitzending van donderdagavond enigszins bij. "Het is wel een publieksprijs. Kijk, als wat wijsneuzen uit de tv-wereld je een prijs geven, hoef je dat niet serieus te nemen. Maar het publiek is voor of tegen je. En zo'n prijs is altijd goed voor je programma."

"Ik vind het wel nadeel dat we nu met een overspannen presentator zitten", grapt de bromsnor later. Genee kan namelijk over niets anders praten dan de nominatie. Hij bedenkt al wat hij gaat dragen op de dag van de uitreiking en schenkt champagne in voor de gasten aan tafel en aan de bar. De presentator is zelf ook genomineerd in de categorie 'beste presentator'. Hij zou het echter terecht vinden als Martijn Krabbé er met die prijs vandoor gaat.

Jubileumeditie

Na een eerdere overwinning in 2011 mochten ze niet meer meedoen, maar nu is VI toch weer genomineerd. In 2025 wordt de Gouden Televizier-Ring voor de zestigste keer uitgereikt aan het favoriete tv-programma van het jaar. Speciaal voor deze feestelijke jubileumeditie mogen voormalig winnaars (van vóór 2019) opnieuw meedoen aan de verkiezing. De talkshow gaat de strijd aan met Het Jachtseizoen: Most Wanted en Woeste Grond.