Hélène Hendriks en Wilfred Genee zijn genomineerd voor een bijzondere prijs. Dat werd woensdag bekendgemaakt in RTL Boulevard. De presentatrice van De Oranjezomer en Ziggo Sport en presentator van Vandaag Inside gaan de strijd met elkaar aan in dezelfde categorie.

Beiden zijn namelijk genomineerd voor de felbegeerde Televizier-Ring Presentator. Dat betekent dat ze in de top drie staan van de eerste stemrondes. Ook Martijn Krabbé is nog in de race voor de prestigieuze titel.

Collega's

Genee en Hendriks zijn collega's bij SBS6. De talkshow De Oranjezomer verving het VI-trio afgelopen maanden in de zomerstop van het programma van Genee, Johan Derksen en René van der Gijp. Hendriks was de eerste periode van haar talkshow echter niet beschikbaar vanwege een ingrijpende operatie aan haar rug.

De revalidatie duurde langer dan verwacht en dus kwam de presentatie van De Oranjezomer tijdelijk in handen van Johnny de Mol en Thomas van Groningen. In augustus pkate Hendriks haar werkzaamheden weer op. Inmiddels is ze ook te zien in de uitzendingen van Europees voetbal bij Ziggo Sport.

Vandaag Inside

Genee is bij Vandaag Inside nog altijd de vaste presentator. Samen met oud-voetballers Derksen en Van der Gijp levert het programma vaak spraakmakende televisie en de nodige relletjes op. Zo kwam het onlangs nog in opspraak toen Genee een oude email van Carlo van Lienden vooral, die tegenwoordig RTL Tonight maakt. Zijn teksten waren niet voor de buitenwereld bedoeld.

Martijn Krabbé

Martijn Krabbé presenteerde jarenlang The Voice of Holland en is het gezicht van Kopen Zonder Kijken. De 57-jarige raakte ook een gevoelige snaar toen hij begin dit jaar bekend maakte dat hij ongeneeslijke longkanker heeft. Sindsdien deelt hij openhartig hoe hij met zijn ziekte omgaat.