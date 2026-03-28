De Duitse voetbalsensatie Lennart Karl (18) beleeft een uitstekend seizoen bij Bayern München. Maar het zijn niet alleen zijn kwaliteiten die de tongen losmaken bij onze oosterburen. Duitse media zijn druk met zijn privéleven, dat volop in de schijnwerpers staat.

Karl maakte dit jaar zijn eerste minuten in de hoofdmacht van FC Bayern en bloeide direct op in zijn debuutseizoen. Momenteel staat de in februari 18 geworden middenvelder op acht goals en zes assists in 35 officiële duels. Het leverde hem al een omroep op voor de Duitse nationale ploeg. Vrijdag viel hij 27 minuten voor tijd in bij Die Mannschaft tegen Zwitserland (4-3 winst).

'Jonge Bayern-ster in relatie met Duitse influencer'

Karl mag zich dus met recht een bekende Duitser noemen, dus komt ook zijn privéleven steeds meer aan het daglicht. Er gaan hardnekkige geruchten dat hij een relatie heeft met een beroemde TikTok-influencer en model. Volgens Duitse media zou de 18-jarige voetballer een koppel vormen met de zeer bekende influencer Zoe Käppele, zo meldt Bild.

De 22-jarige TikTok-sensatie heeft meer dan een half miljoen volgers op dat medium en vergaarde 27,9 miljoen likes op al haar video's. Ze trakteert haar fans bijna dagelijks op leuke dans- en beautyvideo's. Inmiddels lijkt ook de voetballer daar voor gevallen. Deze maand plaatste Käppele meerdere video's met verwijzingen naar Karl. Zo gebruikte ze de hashtag #42, wat toevallig zijn rugnummer is. Een officiële reactie wilde de influencer niet geven aan Bild.

Ook nog model

Er zal echter wel één minpuntje zijn in de ogen van Karl: in een van haar video's droeg de influencer een shirt van Borussia Dortmund. Dat is juist de titelconcurrent van Bayern München, in hoeverre je daar over kan spreken in de Bundesliga. Käppele is naast influencer ook nog model bij Modelwerk Modeagentur. Ze bezit eveneens een YouTube-kanaal, waar ze vlogs bijhoudt van haar reizen.