Een week na de heftige brand in het Zwitserse ski-gebied Crans-Montana op oudejaarsnacht wordt de schade steeds beter zichtbaar. Eerder werd er al bekend dat er een voetballer van FC Metz zwaargewond raakte. Nu is bevestigd dat de heftige brand ook het leven heeft gekost van iemand uit de Franse voetballerij.

Noa Thévenot El Kaim Billah (14) is de jongste van de veertig overleden slachtoffers van de tragedie in Crans-Montana. Dat trieste nieuws werd maandag bevestigd door de Franse profclub FC Sochaux-Montbéliard. Noa was de zoon van Xavier Thévenot, lid van de Raad van Toezicht van de club uit de Championnat National (derde divisie) en een sleutelfiguur bij de financiële redding van de club in 2023.

'Deze tragedie heeft de hele club zwaar getroffen'

“Met diepe droefheid en immens verdriet hebben we kennisgenomen van het overlijden van Noa Thévenot El Kaim Billah”, verklaarde Sochaux in een persbericht. “Deze tragedie heeft de hele club zwaar getroffen.” De Franse tiener overleefde de brand niet, die ook 119 gewonden eiste. Velen van hen liggen nog in zeer ernstige en kritieke toestand in ziekenhuizen in Zwitserland en enkele buurlanden.

“In dit moment van onbeschrijfelijk lijden betuigen wij onze oprechte steun aan zijn familie, dierbaren en iedereen die door deze tragedie is getroffen.” De club kondigde aan de jonge speler te zullen eren tijdens de volgende wedstrijd in de Coupe de France tegen Lens.

Meer steunbetuigingen

Volgens lokale media verhuisde Noa naar Zwitserland om bij zijn vader te wonen na het overlijden van zijn moeder. Hij bleef daar zijn passie voor voetbal volgen, eerst bij de jeugdteams van Racing Besançon en later bij de Zwitserse club Lancy FC. Beide clubs spraken publiekelijk hun condoleances uit aan de familie, waarbij ze hun verdriet benadrukten over een verlies dat niet alleen de sportwereld, maar de hele gemeenschap heeft geraakt.