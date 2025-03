Joy Beune onthult na grapjes van vriend Kjeld Nuis Marokkaanse invloeden in huis

Hard werken loont, dat toont Joy Beune ook naast het ijs. De koningin van de WK afstanden (drie keer goud) begon de schaatsvakantie met een klus in huis. In het weekend maakte haar vriend Kjeld Nuis vooral nog grapjes, inmiddels is ook hij trots op het resultaat.

Het aanpakken van de keuken stond afgelopen weekend op de planning in het huis waar Beune en Nuis samenwonen. Regerend olympisch kampioen Nuis maakte zich er wel erg makkelijk 'vanaf' door grapjes te maken op Instagram over de klussende Beune. 'Pico Bello BV' en 'BijBeune' kwamen al voorbij, terwijl Nuis zich verzekerde van de 'simpelste' klus in huis: het verzorgen van de koffie voor de harde werkers.

Marokkaanse invloeden

Maar nu het stof is neergedwarreld en de verf droog is, mag het resultaat er zijn. Beune onthult de Marokkaanse invloeden in hun opgeknapte woning. 'Marrakesh muurproject', met een vinkje erbij. Door middel van speciale schuurtechnieken is de muur nu voorzien van een structuur die vernoemd is naar de stad in Marokko. Nuis toont zich vervolgens van zijn beste fotografenkant en legt de keuken badend in het zonlicht vast.

©Instagram Joy Beune

©Instagram Kjeld Nuis

Koffie

Natuurlijk heeft de oogappel van Nuis een mooi plekje in de keuken en legt de Nederlandse topschaatser (35) zelf zijn heilige koffiezetapparaat in het middelpunt van de aandacht. Hij heeft zich de laatste jaren opgewerkt tot professioneel koffiezetter thuis en toont regelmatig zijn passie met speciale latte-art (melkschuimkunst) en heerlijk uitziende bakjes koffie.

©Instagram Kjeld Nuis

Vakantie

Nu ook deze klus van het lijstje gehaald kan worden, kan het schaatskoppel langzamerhand écht uit gaan kijken naar de vakantie samen. Aan het einde van het schaatsseizoen half maart maakte Beune na de voor haar zeer succesvolle WK afstanden bekend hoe hun vakantieplannen er uitzien. Nuis z'n zoon Jax gaat in ieder geval ook mee naar de zon, net als een onmisbaar trainingsapparaat; de fiets.

Olympisch seizoen

De twee topschaatsers zullen fit moeten zijn en blijven als over een half jaar het olympische seizoen voor de deur staat. Binnen een paar maanden wordt het seizoen gemaakt of gebroken. Nog voor de jaarwisseling weten Nuis en Beune of ze naar de Olympische Winterspelen in Milaan mogen. Nuis is in februari 2026 titelverdediger op de 1500 meter, Beune won nog geen olympische medaille. Nuis moet voorzichtig zijn op de fiets, want een paar weken geleden belandde hij nog in een verkeersongeluk.