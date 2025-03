Kjeld Nuis laat vriendin Joy lekker 'bijBeune', Nederlandse topschaatser maakt zich er makkelijk vanaf

Dat de schaatsers vakantie hebben, wil niet zeggen dat ze op de bank zitten en lekker niks doen. Sterker nog: bij topschaaters Kjeld Nuis en Joy Beune thuis wordt er hard gewerkt. Maar Nuis maakt zich er wel lekker makkelijk vanaf.

Terwijl Beune zich druk maakt in de keuken om de muren van een nieuw uiterlijk te voorzien, maakt Nuis vooral filmpjes van zijn klussende vriendin. Zo maakt hij grapjes over Beune door te verwijzen naar 'Pico Bello BV', een meme op TikTok waarbij beunhazen klusjes amateuristisch uitvoeren. Ook moet hij zelf lachen om zijn opmerking 'BijBeune'.

'Toppertjes hoor'

Maar wie denkt dat de 35-jarige Nuis helemaal niks doet tijdens de klusdag op zondag, heeft het mis. Hij laat zelf met gevoel voor humor weten dat hij de koffie verzorgt. Ook is hij na de geintjes complimenteus naar Beune en een andere klusser in huis. 'Toppertjes hoor'. Koffiezetten is sowieso een van de passies van Nuis, want hij toont regelmatig op zijn Instagram zijn kunsten.

Kjeld Nuis verzorgt de koffie terwijl vriendin Joy 'BijBeunt' in huis. ©Instagram Kjeld Nuis

Vakantie

Nadat de klussen klaar zijn in huize Nuis/Beune is het écht tijd voor vakantie. Dat onthulde Beune zelf toen ze na haar succesvolle WK afstanden - met drie keer goud - aanschoof bij een talkshow. Binnenkort gaat de fiets mee richting de zon en gaan de twee genieten van een paar welverdiende rustdagen in de zon. Nuis z'n zoontje Jax gaat ook mee. Met de fiets wordt er dan óók getraind.

Belangrijke maanden

De Nederlandse topschaatsers kunnen dit jaar namelijk niks aan het toeval overlaten. Tussen Kerstmis en oud en nieuw is namelijk het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) in Thialf. Daar willen Nuis en Beune zich allebei kwalificeren voor de Olympische Winterspelen in Milaan in 2026. Er is maar beperkt plek voor de Nederlandse schaatsers, dus iedereen wil in topvorm zijn.

Dure les voor Nuis

Voor Nuis een extra waarschuwing, want een impulsieve actie bij de wereldbekerfinale in Thialf kostte hem bijna deelname aan de WK afstanden in maart. Hij werd in Heerenveen gediskwalificeerd, trapte een stoeltje kapot en haalde met die actie zijn eigen voet open. Een race tegen de klok won hij nog, maar presteren in Hamar lukte Nuis niet meer. Zoiets mag de komende maanden niet nog eens gebeuren. Hij is de regerend olympisch kampioen op de 1500 meter.