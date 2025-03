Jutta Leerdam deelt geheimpje over verlovingsring die ze van Jake Paul kreeg: 'Dat zei hij echt!'

Jutta Leerdam krijgt maar geen genoeg van haar prachtige verlovingsring en haar fans ook niet. De Nederlandse topschaatsster deelde een video met haar verloofde Jake Paul op TikTok en deed in de reacties een geheimpje over de ring uit de boeken.

Leerdam en Paul schitteren in strandkleren op de video, waar ze meebewegen op een reggaedeuntje. Ondertussen pronkt de Nederlandse topschaatsster met een grote, ovalen ring. Iemand in de comments valt dat ook op: 'Hij zei: ik maak een schaatsster tot mijn verloofde, dan moet ik haar een schaatsbaan als ring geven! Gefeliciteerd!'

'Dat is echt wat hij zei!', reageerde Leerdam. Verder stroomde de commentsectie vol met felicitaties, complimenten over de dure ring én over het koppel zelf. Op Instagram werden de schaatsster en bokser ook al overladen met felicitaties. Toen waren het de beroemde namen die opvielen.

Leuke reacties

Onder andere rapper Wiz Khalifa - die hoopt op een baby, zodat hij Unc Wiz kan worden - dook op in de reacties. Antoinette Rijpma-de Jong grapte alvast: 'Gefeliciteerd Jutta Paul!' Wie weet rijdt Leerdam volgend seizoen wel (gedeeltelijk) onder de naam van haar vriend, zoals Rijpma-de Jong dat ook doet.

Peperdure ring

Nadat Leerdam de eerste beelden van haar verlovingsring deelde, schakelde The Independent een juwelier in om de waarde te berekenen. Laura Taylor kwam tot de conclusie minimaal 700.000 dollar waard moest zijn en mogelijk zelfs één miljoen. Dat laatste is omgerekend zo'n 920.000 euro.

'Beste dag ooit'

Leerdam omschrijft de dag dat ze ten huwelijk werd gevraagd als 'de beste ooit'. Zij kent de Amerikaanse influencer, omdat hij haar uitnodigde voor zijn podcast. Toen had de schaatsster nooit verwacht een relatie met hem te krijgen. Ze vond Paul zelfs 'raar'.

"Ik had nooit, nooit verwacht dat ik met hem zou daten, echt nooit", gaf ze openlijk toe. "Natuurlijk wist ik niet veel over hem. Ik kon alleen maar scrollen op zijn Instagram en een mening vormen, zoals de hele wereld dat doet. Maar hij is het tegenovergestelde." Leerdam zwichtte voor Paul, die haar aan het lachen maakte. "We klikten echt in twee snelle werelden op een diep en superpersoonlijk niveau."