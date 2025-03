Dit is de waarde van de verlovingsring met diamant van Jutta Leerdam: 'Populaire keuze bij koppels'

Jake Paul ging zaterdag op zijn knieën voor zijn geliefde, de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam. Een heerlijk romantisch aanzoek werd beantwoord met een hartstochtelijk 'ja'. Jake & Jutta zijn verloofd! Leerdam kan dus voorlopig pronken met de knoepert van een ring die Paul aanbood.

Op een van de foto's die het powerkoppel publiceerde op social media. laat Leerdam de massieve en ovalen verlovingsring met diamanten zien. Het sieraad bevat aan weerszijden nog twee kleinere steentjes.

Van Jake Paul weten we dat hij niet op een dollartje meer of minder hoeft te letten. Door de jaren heen heeft de man uit Ohio een enorm vermogen opgebouwd door zijn werkzaamheden als vlogger, bokser, ondernemer en allround mediapersoonlijkheid. Maar wat zal dit kleinood waard zijn?

De waarde van de verlovingsring van Jake Paul aan Jutta Leerdam

De krant The Independent liet Laura Taylor naar de ring kijken. Taylor is een juwelier met als specialisatie verlovingsringen en huwelijksringen en is werkzaam bij Lorel Diamaond. Zij schat in dat de ring cica 1 miljoen dollar waard is, oftewel rond de 920.000 euro.

"Jutta's ring heeft een grote langwerpige ovaal geslepen diamant, met in het midden twee diamanten in de vorm van een halve maan aan weerszijden", zo omschrijft Taylor het ontwerp. "Ontwerpen met drie stenen zoals deze zijn een populaire keuze bij koppels, omdat het een symbool is van de samenkomst van hun verleden, heden en toekomst. Het suggereert dat Jake veel aandacht heeft besteed aan zijn aanzoek."

Dit is Jake Paul: steenrijke en boksende influencer vroeg Jutta Leerdam op bijzondere plek ten huwelijk Waar Jake Paul is, is reuring. De Amerikaanse influencer/bokser is in Nederland vooral bekend als de verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam, maar heeft zelf een indrukwekkend imperium opgebouwd met merkwaardige stunts en een goed gevoel voor commercieel interessante projecten. Zo stapte hij zelfs met succes de ring in tegen bokslegende Mike Tyson. Hij bracht een paar winterse weken door op de tribunes van Thialf en vroeg Leerdam ten huwelijk.

Karaats

En na nog een blik te hebben geworpen op de blingbling, gaat ze door: "De centrale diamant lijkt ongeveer acht karaats te zijn, maar het totale karaatgewicht van de ring is waarschijnlijk meer dan tien karaat als je de zijstenen en de met diamanten bezette schouders meerekent."

"Ervan uitgaande dat de diamanten van hoge kwaliteit zijn met een uitstekende helderheid en kleur, schat ik de waarde van deze ring op meer dan 700.000 dollar, mogelijk zelfs 1 miljoen dollar als de diamanten natuurlijk zijn."

Dit is sprintkampioene Jutta Leerdam: topschaatsster én influencer gaat trouwen met wereldberoemde vriend Jake Paul Jutta Leerdam is de perfecte combinatie van topsporter én influencer. Dankzij haar prestaties op de ijsbaan én haar grote schare volgers op Instagram haalt ze het hele jaar door de headlines. Ze plukt daarnaast ook de vruchten van haar bekende verloofde Jake Paul, die de (sociale) media en bokswereld slim bespeelt. Dit is Jutta Leerdam, de 26-jarige langebaanschaatsster uit 's-Gravenzande.

Eerdere verloving Jake Paul

Paul is eerder verloofd geweest, namelijk met YouTuber Tana Mongeau. Het leidde uiteindelijk niet tot een huwelijk. Wel deden de twee kortstondig alsof ze echt getrouwd waren. Ze zonden zelfs een huwelijksfeest uit, waarnaar gekeken kon worden via pay-per-view, dus door te betalen.

Later onthuldedn ze dat het nep was. Mongeau zei erover: "Het was gewoon leuk en lichtzinnig. Overduidelijk deden we het gewoon voor de fun en om content te maken", zei ze op MTV. In januari 2020 namen ze een relatiepauze, die neerkwam op een relatiebreuk.

Dolgelukkige Jutta Leerdam pronkt met enorme verlovingsring die ze van Jake Paul kreeg: 'De beste dag óóit' Jutta Leerdam is momenteel de gelukkigste vrouw op aarde. De 26-jarige topschaatsster is verloofd met haar vriend Jake Paul. Dat deelde het koppel op Instagram, waar ook de mooie verlovingsring te zien was.