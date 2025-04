Jutta Leerdam flink in het zonnetje gezet tijdens Pasen door geliefde Jake Paul

Jake Paul heeft tijdens Pasen 'uitgepakt' en heeft Jutta Leerdam, zijn verloofde, verwend met een nieuw cadeau. Eerder gaf hij haar natuurlijk al een verlovingsring. Dit blijkt uit beelden die de topschaatsster deelde op Instagram.

Het reality-koppel staat, zeker de laatste tijd, volop in de schijnwerpers en haalt regelmatig de media. Onlangs ging de reality-soap Paul American in première op Netflix, waarin ook Leerdam te zien is. Bovendien ging de Amerikaanse influencer en bokser recent op één knie voor de Nederlandse topschaatsster en gaf haar een verlovingsring die naar verluidt één miljoen dollar kostte.

Paasmand

Ook met Pasen heeft Paul zijn verloofde een cadeau gegeven. Dit keer niet een dure ring, maar een paasmand gevuld met allerlei lekkernijen en een grote teddybeer, dat blijkt uit beelden die Leerdam deelde in haar verhaal op Instagram: "Mijn eerste paasmand," schrijft de 26-jarige schaatsster erbij.

© Instagram: @juttaleerdam

Nieuwe nagels

Ook gebruikte de topschaatsster het Paasweekend om haar look een frisse update te geven. Op beelden die ze later deelt, is te zien hoe haar nagels er tiptop uitzien, uiteraard in een stijlvol paaskleurtje. Of Paul die haar ook cadeau heeft gedaan, is onduidelijk.

Nagels van Jutta Leerdam © Instagram: @juttaleerdam

Gevecht Jake Paul

Voor Paul staat er ook een sportieve uitdaging op de planning. Hij stapt op 28 juni opnieuw de ring in. De 28-jarige neemt het op tegen de 39-jarige Mexicaan Julio Cesar Chavez Jr., die in 2011 en 2012 de wereldtitel in het middengewicht bij boksbond WBC bezat.

Jake Paul aanwezig bij Glory?

Ook is de kans groot dat Paul binnenkort aanwezig is bij een kickboksevenement van Glory. De vechtsportorganisatie organiseert namelijk op 1 mei Glory Miami presented bij Betr, in het Betr Warehouse; het enorme magazijn van Betr, een organisatie die mede is opgericht door de Amerikaanse influencer. Op de fightcard staan veel Nederlandse namen. Het hoofdgevecht bestaat uit een langverwachte rematch tussen de kampioen in het weltergewicht: Chico Kwasi en de kampioen in het lichtgewicht: Tyjani Beztati.

Marshall Zelaznik, de CEO van Glory, vertelde eerder in een interview met Sportnieuws.nl dat het een exclusief evenement betreft, dat alleen op uitnodiging toegankelijk is. Het publiek zal waarschijnlijk bestaan uit "vrienden en familie van Betr" en Amerikaanse celebrities.