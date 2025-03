'Joekel van een ring' van Jutta Leerdam zorgt voor stress bij olympisch kampioenen: 'Ik zou daar bang voor zijn'

De enorme en dure ring van Jutta Leerdam is hét onderwerp van gesprek in de Sportnieuws.nl-podcast 'EN door met Ellen & Naomi' van voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As. "Ik zou daar bang voor zijn, als ik een ring van één miljoen om heb."

Afgelopen zaterdag werd Leerdam op een prachtig eiland in de Caraïben ten huwelijk gevraagd door Jake Paul. Ze kreeg een enorme verlovingsring om, met een grote diamant en een waarde van zo'n één miljoen euro. "Zou jij die ring dan naar de schaatsbaan omdoen?", vraagt Van As zich hardop af. "Naar de schaatsbaan zou ik het nog een soort van veilig vinden, maar als je ergens door een of andere grote stad loopt met je ring van één miljoen…", antwoordt Hoog.

Dit is de waarde van de verlovingsring met diamant van Jutta Leerdam: 'Populaire keuze bij koppels' Jake Paul ging zaterdag op zijn knieën voor zijn geliefde, de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam. Een heerlijk romantisch aanzoek werd beantwoord met een hartstochtelijk 'ja'. Jake & Jutta zijn verloofd! Leerdam kan dus voorlopig pronken met de knoepert van een ring die Paul aanbood.

'Ik zou daar bang voor zijn'

"Ik bedoel hier worden er al klokkies van de pols getrokken. Wordt zo je hand eraf gehakt", geeft Hoog als extreem voorbeeld. Het zorgt voor ongemak bij haar podcastpartner. "Nou, gadver", reageert Van As. "Wat een luguber gesprek wordt dit ineens", vertelt ze. Hoog gaat door alsof ze niks geks gezegd heeft. "Ik zou daar bang voor zijn, als ik een ring van één miljoen om had", is ze stellig.

Zware uitdaging wacht voor Jutta Leerdam: ‘Het is de vraag of ze dat wil’ Schaatsster Jutta Leerdam staat voor een uitdagend jaar. Naast haar schaatscarrière is ze verloofd met Jake Paul, een bekende Amerikaan die aan de andere kant van de wereld woont. En werkt ze ook nog eens mee aan een realityshow. De vraag is hoe ze dit allemaal gaat combineren met de voorbereiding op de Olympische Spelen in Milaan volgend jaar.

Volgens Van As heeft haar voormalig teamgenote daar toch wel een punt. "Wat een knoet jóekel van een ring inderdaad", benoemt ze de aankoop van Jake Paul. "Ik vroeg aan Kel (haar man, red.): hoe duur was die ring? Ik zei oké, dus die liefde tussen ons is wel iets minder dan tussen Jutta en Jake Paul", zegt Hoog gekscherend. "Vijf nullen", dikt Van As het nog even aan.

Fantaseren over de bruiloft

Het brengt de olympisch kampioenen bij het volgende thema, de bruiloft. "Groot, groter, grootst", wordt al geschetst door het duo. "Waarschijnlijk komt dat op de cover van People Magazine", grapt Van As. "Een betaalde livestream", vult Hoog aan. "Je kan het volgen als je effe wat neerlegt."

Jake Paul hint openlijk op komst baby met Jutta Leerdam: 'Ik denk eerder het tegenovergestelde' Jake Paul heeft na zijn verloving met Jutta Leerdam onthuld dat hij ook klaar is voor een volgende stap. De Amerikaanse vechter zou niet te lang willen wachten met het krijgen van kinderen. Dat komt ook door zijn broer Logan, die al een kleintje heeft.

Exacte details van de trouwdatum en -locatie zijn nog niet bekend. Tegen die tijd dat het bekend is, zal dat vast en zeker uitgebreid besproken worden door Ellen Hoog en Naomi van As.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreekt het duo namelijk het sportweekend in de Sportnieuws.nl-podcast EN door met Ellen & Naomi. In de nieuwste aflevering praten ze over de spannende race van Mathieu van der Poel, de pijnlijke uitschakeling van Oranje in de Nations League en natuurlijk het nieuws over de verloving van Jake Paul en Jutta Leerdam. Beluister de podcast in je favoriete app of hieronder: