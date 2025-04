Glory maakt totale fight card voor evenement in Miami bekend: gepensioneerde tegen bouwvakker

Kicksportbond Glory komt op 1 mei 2025 met een uniek evenement in Miami. In de Amerikaanse staat Florida is het hoofdgevecht Chico Kwasi tegen Tyjani Beztati. Zaterdag is de gehele fight card geopenbaard.

Glory organiseert het evenement in Miami in samenwerking met Betr, het sportweddenschappenbedrijf dat mede is opgericht door de Amerikaanse influencer Jake Paul.

Kwasi en Beztati strijden om de titel in het weltergewicht. Ook is er een gevecht tussen Stefan Latescu en Michael Boapeah, beide lichtwaargewichten. Verder krijgen de kijkers dit voorgeschoteld: Don Sno versus Younis Smaili, Gary Mack tegen Andrija Stankovic en Delvin Nichols tegen Demitri Lyman.

Jake Paul

De site Vechtsportinfo had verwacht dat Paul betrokken zou worden bij de promotie van het evenement in Miami. De vriend van de Nederlandse schaatstopper Jutta Leerdam houdt zich vooralsnog afzijdig. Misschien ook wel begrijpelijk, want hij is zelf al achter de schermen betrokken bij de bokspromotor Most Valuable Promotions (MVP), dat ondanks dat het is gericht op boksen toch een concurrent is voor de kickboksbond Glory.

The official fight card for#GLORYUnderground on May 1st in Miami! @betr



Headlined by Chico Kwasi vs. Tyjani Beztati with

the ultimate rematch for the GLORY Welterweight

World Title.



Watch GLORY Underground free on YouTube!#GLORYUnderground | MAY 1 | Miami 🇺🇸 | @betr pic.twitter.com/0pV8y8RLHS — GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) April 12, 2025

Volgens Vechtsportinfo stuurde Paul wel eerder in april twee medewerkers van Betr naar Rotterdam, toen Glory aldaar het evenement Last Heavyweight Standing organiseerde in Ahoy.

Jake Paul overlaadt vriendin Jutta Leerdam met cadeaus: 'Niemand verdient het meer dan jij' Jutta Leerdam en Jake Paul zijn na bijna twee jaar samen nog steeds stapelgek op elkaar. Dat laat de Amerikaanse vechter en entertainer graag weten door middel van dure en luxe cadeaus. Al vraagt de Nederlandse topschaatsster zich wel af of hij zijn belofte nakomt.

Glory

Er staan dus drie Amerikanen op de fight card, wat zal helpen om de interesse voor het Glory-evenement aan te zwengelen. Een opvallend gevecht op de fight card is Stankovic tegen Mack. Glory meldde eerder op zijn site dat Stankovic met vechterspensioen was gegaan, maar kennelijk is het tijd voor een comeback. En Mack werkt in het dagelijks leven als bouwvakker.

Het doel van Glory is dat er bij dit evenement influencers present zijn die hun kanalen vol gaan dumpen met content. Dat moet leiden tot een buzz rondom Glory en zijn vechters, zodat er bij een nieuw evenement in de Verenigde Staten wellicht pay-per-view kan worden ingesteld. Glory in Miami wordt op 1 mei gratis gestramd op YouTube.

Glory sluit unieke deal in Amerika en flirt met Jake Paul: 'Een uniek persoon die veel bijzondere dingen doet' Glory heeft woensdag een uniek evenement aangekondigd in Miami, in samenwerking met Betr, het sportweddenschappenbedrijf dat mede is opgericht door de Amerikaanse influencer Jake Paul. Het hoofdgevecht van het evenement zal bestaan uit een langverwachte 'Champ vs. Champ rematch': Chico Kwasi tegen Tyjani Beztati.

Boksen

Paul is naast ondernemer, influencer en de verloofde van Leerdam ook nog bokser. Zijn grote droom is om wereldkampioen te worden. Leerdam heeft op haar beurt de ambitie om bij de Olympische Winterspelen van 2026 goud te behalen, wat dan zal moeten gebeuren op de 1000 meter, haar sterkste afstand.