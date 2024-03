Jutta Leerdam helpt haar vriendje Jake Paul veel in zijn bokscarrière: 'Ik wil zoals haar zijn'

Jake Paul zou nergens zijn zonder zijn liefje Jutta Leerdam. De bokser vertelde in een interview met The Sun Sport over de enorme invloed die zij heeft op zijn bokscarrière.

Paul staat aan de vooravond van een nieuw gevecht. De Amerikaan vecht op zaterdag (zondag Nederlandse tijd) tegen landgenoot Ryan Bourland. Het wordt alweer het 10e gevecht in de profbokscarrière van Paul. Tekst loopt door onder het artikel.

De 27-jarige bokser/influencer heeft veel aan zijn vriendinnetje, de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam. Samen vormen ze een power couple, zei hij tegen The Sun Sport. "Met haar support kan ik me volledig focussen op wat ik wil bereiken."

Adviezen van Jutta

"Ze geeft me op het mentale gebied coaching en advies", aldus Paul in het Engelse tabloid. "Zelfs op het gebied van fysieke prestaties geeft ze me advies. Dat is gewoon zo'n game-changer. Jutta inspireert me om beter te zijn en ik heb haar vanaf het begin verteld: 'Ik wil zoals jij zijn, ik wil wereldkampioen worden.' Dus dat is de standaard waar ze me aan houdt." Tekst loopt door.

Paul stapt op zaterdagavond weer de ring in, als hij het in Puerto Rico opneemt tegen de meer ervaren Bourland. "Ik denk dat mensen beginnen in te zien wie ik echt ben, achter het grappen maken en een grote mond hebben", zei hij. "Ik ben een geboren entertainer, maar ik heb ook een andere kant en dat is dat ik deze sport voorgoed wil veranderen. Ik wil geschiedenis schrijven, ik ben een harde werker en een getalenteerde atleet."

Paul vervolgt: "Ik denk dat mensen echt onderschat hebben hoeveel talent ik heb en hoe hard ik werk. En het maakt niet uit wat mensen zeggen, iedereen heeft daar respect voor. Niet alleen maar voor gevechten voor veel geld, ik ben serieus op weg om wereldkampioen te worden. Mensen dachten eerst dat ik dat zei om kliks te scoren, maar ze weten niet hoe hard ik nou echt werk."

Jake Paul is gelukkig met Jutta Leerdam

Paul is sinds vorig jaar samen met Leerdam. De twee lijken erg gelukkig met elkaar, gezien de vele blije kiekjes die ze samen delen. Zo waren ze ongeveer twee weken geleden nog samen in Puerto Rico, waar ook het gevecht tussen Paul en Bourland is. Daar reden ze in de Lamborghini van de Amerikaan over het eiland en konden ze nog wat vitamine D meepakken door het stralende weer. Bekijk de foto's en video's in het artikel hieronder.