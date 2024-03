Hier kijk je live naar het gevecht tussen Jake Paul (vriend Jutta Leerdam) en Ryan Bourland

Jake Paul, de vriend van schaatsster Jutta Leerdam, neemt het op zaterdag 2 maart in de boksring op tegen landgenoot Ryan Bourland. Wil jij de bokswedstrijd tussen deze twee Amerikanen zien? Lees dan hieronder waar je Jake Paul vs Ryan Bourland live kan volgen.

Paul neemt het in de ring op tegen Bourland in het Coliseo Miguel Agrelot in San Juan, Puerto Rico. Het is de onderkaart van het titelgevecht tussen Puerto Rico's eigen Amanda Serrano en de Duitse Nina Meinke. Serrano verdedigt haar IBF, WBA en WBO vrouwelijke vedergewichtstitels.

Waar kan ik Jake Paul vs Ryan Bourland live zien?

Het gevecht tussen Paul en Bourland is zaterdagavond, maar begint pas rond 1.00 uur Nederlandse tijd. Het is bij ons dan dus net zondag 3 maart. Het duel kan worden gestreamd via DAZN. Dat platform is beschikbaar in meer dan tweehonderd landen. Maar let op: je hebt wel een abonnement nodig om te kunnen kijken.

Wie is Ryan Bourland?

Jake Paul treft na zijn gevecht met Andre August dit keer een andere ervaren profbokser. De 35-jarige Bourland heeft een record van 17-2 met 6 KO's, tegenover 8-1 met 5 KO's van Paul. Daarbij moet wel gezegd worden dat Bourland al sinds september 2022 geen profwedstrijd meer heeft gebokst. Tekst loopt door onder de X-post.

Jake Paul brought back the “gotcha hat” for his face off with Ryan Bourland 😂 pic.twitter.com/iOom8EjjmC — Happy Punch (@HappyPunch) February 29, 2024

De 35-jarige Amerikaan begon zijn profcarrière in 2013 en hij won zijn eerste zeven gevechten op rij. Hij nam een korte pauze, waarna hij in september 2022 weer terug kwam en gelijk won van landgenoot Santario Martin. Dat was dus ook zijn laatste gevecht.

Samen met Jutta Leerdam

Paul begon zijn carrière in 2020 en won zijn eerste zes gevechten. Zijn enige verlies tot nu toe was tegen Tommy Fury in februari 2023. Hij is sinds begin vorig jaar samen met de succesvolle Nederlandse schaatsster Jutta Leerdam.

De twee zijn erg gelukkig samen, als we de kiekjes op Instagram mogen geloven. Zo waren ze ongeveer twee weken geleden nog samen in Puerto Rico, waar ook het gevecht tussen Paul en Bourland is. Daar reden ze in de Lamborghini van de Amerikaan over het eiland en konden ze nog wat vitamine D meepakken door het stralende weer. Bekijk de foto's en videos in het artikel hieronder.